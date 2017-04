jueves, 20 de abril del 2017 Inicio Noticias Agencia Clasificados Sociales Deportes Columnas ImagenTV Coatzacoalcos-Zona Sur | Cd. de México | Córdoba-Orizaba-Centro | Internacional | Guerra contra el narco | Poza Rica-Zona Norte | Xalapa | Veracruz -Boca del Río Servicios | Quienes Somos | Contacto | Suscripción | Publicidad Duarte no tuvo que ver en concesión del Grupo MAS: Ramón Poo; estoy dispuesto a responder revisiones, dice Tweet El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa no tuvo nada que ver en la licitación y concesión del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, señaló el alcalde de Veracruz Ramón Poo Gil. Afirmó que todo el proceso fue transparente y que está dispuesto a responder a las revisiones que deseen ya que nada se esconde con la empresa Odebrecht Veracruz - 2017-04-20 11:10:32 - Laura Morales / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa no tuvo nada que ver en la licitación y concesión del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, señaló el alcalde de Veracruz Ramón Poo Gil.

Afirmó que todo el proceso fue transparente y que está dispuesto a responder a las revisiones que deseen ya que nada se esconde con la empresa Odebrecht.



Rechazó haber recibido dinero o verse presionado por el entonces gobernador.



También negó que la concesión a Odebrecht fuera moneda de cambio por no poder concretar la instalación de la hidroeléctrica en el Río de Los Pescados.



"Yo les puedo decir como Ramón Poo que no solo participé en los cimientos de las bases de licitación así como en resolver la gran problemática de agua potable y se llevó conforme lo marca la ley. Yo he estado dispuesto anteriormente y estoy dispuesto ahorita y todo a lo largo mi vida para hacer cualquier aclaración y explicación acerca del procedimiento que se llevó a cabo para el otorgamiento de la concesión a Grupo Más".



Señaló que el proceso de licitación duró ocho meses y fue aprobado por el Cabildo y el Congreso local.



Participaron cinco empresas y al ver la magnitud de la responsabilidad se unieron Odebrecht y Aguas de Barcelona.

"Independientemente de los señalamientos que haya en Brasil, Estados Unidos y Angola yo les digo que el proceso fue conforme lo marca la ley aquí en la ciudad y puerto de Veracruz".



Aclaró que Javier Chuman Rojas estuvo al inicio de la operación pero el Director General de Grupo MAS, es Sandro Mario Stroiek, quien asumió el nombramiento hace seis meses.



Insistió en que todo fue autorizado por el Congreso, publicado en la Gaceta Oficial de la Federación, desde que se hizo la solicitud de entrar a proceso de licitación.



Puntualizó que nunca le ofrecieron dinero y si lo hubieran hecho los hubieran descalificado.



Dijo que el Instituto Metropolitano del Agua es el dueño de la infraestructura de agua y saneamiento por lo que las observaciones del arrendamiento fueron de la etapa de licitación y se solventaron ante el Órgano de Fiscalización Superior. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario