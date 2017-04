Nuevo Gobierno sirvió para investigar desfalcos: Diócesis de Veracruz

El obispo de la Diócesis de Veracruz, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, dijo que la alternancia en Veracruz sirvió para que se pudiera detener e investigar a ex funcionarios públicos que provocaron un desfalco a las arcas públicas de la entidad y por ende la ciudadanía pudiera exigir sus derechos.



“Lo que pasa es que se ha ido creando una cultura muy perversa, hacer del puesto político un botín, mientras no hay alternancia el que sigue le cubre las espaldas al anterior”, declaró en entrevista el obispo de la Diócesis de Veracruz.



Destacó que la alternancia funcionó pues los funcionarios públicos actuales no pertenecen a la misma bancada política de la administración anterior y por ello no podrán encubrirse.



“Es algo reconocido que la alternancia lo que ha traído es que se investigue realmente como fue el trabajo del gobernante anterior, esto hace que la misma sociedad se involucre en la vigilancia del desempeño de los gobernantes”, dijo sobre la participación ciudadana e hizo un llamado a la población para que sea vigilante del desempeño de sus gobernantes.



“Al fin y al cabo es la sociedad quien los elije, desentendernos pues es sencillamente no sentir que tú tienes responsabilidad cívica de que tengas un gobernante honesto, de exigirle al gobernante, de pedirle cuentas”, agregó el obispo de la Diócesis de Veracruz.



Gallardo Martín del Campo también criticó a los legisladores pues asegura que estos no han realizado correctamente su trabajo y únicamente ejecutan leyes que les benefician.



“Los diputados no han hecho un trabajo como Dios manda... Son leyes que hacen a modo para encontrar formas de salirse con la suya”, indicó el líder religioso