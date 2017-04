'Es una noche triste': Luis Enrique tras derrota del Barcelona

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-19-20:47:56 Redacción Luis Enrique

El técnico del Barcelona, Luis Enrique Martínez, no dudó en afirmar que la eliminación este miércoles en cuartos de final de la Liga de Campeones ante la Juventus "es una noche triste" para su equipo.



"Lo hemos intentado hasta el último minuto. Es una noche triste", dijo Luis Enrique en la rueda de prensa posterior a la vuelta de los cuartos de 'Champions' que finalizó con empate 0-0, después que la 'Juve' se impusiera 3-0 en la ida.



"Lo que pretendíamos era un poco lo que se ha visto, generar muchas situaciones de aproximación, de presión al rival, pero es dificil en este tipo de partido cuando pides tanta intensidad sin balón que cuando tienes el balon aparezca la serenidad que se necesita para gestionar el balón", consideró el técnico azulgrana.



"Hemos tirado 13 o 14 veces, pero ninguna entre los tres palos", añadió Luis Enrique, para el que "la 'Juve' ha merecido pasar" a las semifinales del torneo continental.



"La Juventus es un equipo que sabe defenderse y sabe gestionar muy bien el balón. Un gol nos hubiera dado mucha vida, hemos hecho ocasiones para hacerlo y, a partir de ahí, el partido hubiera entrado en otra dinámica, pero no ha podido ser", dijo.



El técnico azlugrana no dudó en afirmar que "la primera parte de Turín la recordaré por los siglos de los siglos como algo triste proque no dimos el nivel, seguramente es lógico que lo pagues".



"Curiosamente, nuestra participación en 'Champions' era inmejorable, clasificados en la fase de grupos como equipo con más puntos. La primera parte de la fase de cuartos ha pasado factura y estamos eliminados", dijo.



"Levantarse después de una derrota de este tipo es difícil, pero tenemos el mejor estímulo que es visitar el campo de nuestro eterno rival", dijo en referencia al partido de Liga contra el Real Madrid del domingo.



"Será difícil, será un ambiente especial, pero para nosotros es un estímulo especial. Será difícil levantar a los jugadores, pero motivarlos será fácil", concluyó.