Confirman embarazo de Serena Williams

La estadounidense Serena Williams está embarazada y espera a su primer hijo para el otoño, confirmó este miércoles la publicista de la estrella mundial del tenis.



"Estoy feliz de confirmar que Serena está esperando un bebé este otoño", dijo la portavoz de Williams, Kelly Bush Novak, en un comunicado enviado a la AFP.



La tenista había insinuado su embarazo de 20 semanas más temprano este miércoles en las redes sociales, mediante la publicación de una autofoto en el sitio Snapchat.



"20 semanas" es el título de una foto que muestra a la tenista de pie y de perfil, usando un traje de baño amarillo que destacaba su vientre redondeado de mujer embarazada.



Williams no ha jugado desde su victoria frente a su hermana mayor Venus en el Abierto de Australia en enero pasado, cuando ganó el 23º título de Gran Slam de su carrera.



La noticia revela que la estadounidense de 35 años de edad ya estaba embarazada cuando ganó en Australia, lo cual, según algunos usuarios de Twitter, confirma su estatus de "supermujer".



"Serena Williams estaba embarazada cuando ganó su 23º torneo de Grand Slam en el Abierto de Australia y no dejó caer perder un set", comentó el usuario de Twitter @noelleharmony.



En otro Twitter la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA en inglés) y los organizadores del US Open, extendieron una felicitación a Serena.



"La propia GOAT @serenawilliams se fue a Snapchat para anunciar que estaba embarazada de 20 semanas! ¡Felicidades a Serena!", dijo USTA, usando el acrónimo de "Greatest Of All Time".



Serena, número dos del mundo, se había saltado los torneos de Indian Wells (9-19 de marzo) y Miami (2 de marzo de 22 de abril), debido a problemas de rodilla.



En diciembre pasado anunció su compromiso con Alexis Ohanian, uno de los fundadores de la comunidad web Reddit.



Aunque el embarazo puede significar el final de la temporada de Williams, no significa que no regrese a las canchas.



La belga Kim Clijsters salió de su jubilación a la edad de 26 años después de tener un hijo y para ganar tres títulos de Gran Slam.



Las australianas Evonne Goolagong y Margaret Court también ganaron títulos de Gran Slam después de ser madres.



La ex número uno del mundo, la bielorrusa Victoria Azarenka, de 27 años, ganó los títulos de Indian Wells y Miami en marzo del año pasado antes de perder el resto de la temporada después de anunciar que esperaba un bebé en diciembre.



Desde el nacimiento de su hijo Leo, Azarenka ha vuelto a entrenar y planea volver a competir en el torneo WTA en Stanford, California, en julio.