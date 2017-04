Abundan escuelas de dudosa calidad en Veracruz

En Veracruz abundan escuelas de Medicina Veterinaria y Zootecnia de dudosa calidad que pueden traer problemas incluso internacionales, alertó Francisco Velázquez Sarmiento, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana.



Al informar que esa institución cumple 60 años de fundado destacó que es la primera escuela con esa carrera en la provincia, y los festejos arrancaron el 9 de marzo.



Dijo que la Facultad tiene reconocimiento de Acreditación del Programa de Calidad otorgado por el Consejo Nacional de Educación en Ciencias Veterinarias; y del Consejo Panamericano de Ciencias Veterinarias porque su programa reúne estándares de enseñanza con calidad.



Eso garantiza que los casi 80 profesionales que egresan cada año de sus aulas tienen una formación de calidad que les abre las puertas del campo laboral en instituciones o como microempresarios en el ramo de farmacias veterinarias, atención a mascotas y productos agropecuarios, subrayó.



DUDOSAS



El director de la Facultad de Medicina veterinaria y Zootecnia de la UV en Veracruz informó que a nivel nacional hay cerca de 70 programas de Medicina Veterinaria en las universidades escolarizas, que se esfuerzan por tener programas serios y están en procesos de evaluación.



De esos 70 programas, aproximadamente 22 están acreditados como programas de calidad, y alertó que proliferan planteles que los ofrecen pero no siempre en las mejores condiciones, pues dijo que algunos dan clases únicamente los sábados o los domingos.



Resaltó que sólo en el estado de Veracruz debe haber alrededor de 27 de esas escuelas, cifra que consideró elevada ante las casi 70 escuelas a nivel nacional.

Alertó que quienes se forman en esos planteles de dudosa calidad no cumplen los estándares porque no llevan la gama de procesos necesarios para garantizar que tienen herramientas, habilidades y destrezas.



“Un médico veterinario tiene en sus manos la responsabilidad de salvaguardar la salud de la población. Un error, un diagnóstico ya sea con mascotas, puede ocasionar no sólo que la mascota sufra, sino que haya enfermedad y la transmita a los humanos.



“Si está inspeccionando rastros o instalaciones agropecuarias, si no hay buena preparación, una mala decisión del veterinario puede hacer que ocasione problemas de intoxicación en el humano, incluso una epidemia”, alertó Velázquez Sarmiento.



Recordó que México está reconocido por la Organización de Salud Animal, y debe garantizar la formación de la medicina veterinaria, que sus profesionales de ese ramo avalarán que todo se produce con calidad, inocuidad y que no representa riesgo para la población ni para la exportación en el comercio.



“Si nos hacen una revisión internacional a México y detectan que no estamos formando adecuadamente a los veterinarios podemos ser sancionados o nos retiran el reconocimiento.



“No tendríamos el reconocimiento de la Organización de Salud Animal y pueden cerrarnos la exportación de productos de origen animal si no garantizamos la formación del veterinario, que es quien tiene que asegurar que esos productos son inocuos y de calidad”, alertó el director del plantel.



Aclaró que no pretende el cierre de escuelas , sino que las Secretarías de Educación federal y estatales verifiquen el cumplimiento de la normatividad a las instituciones que pretendan impartir la carrera de Medicina Veterinaria.