Conflictos ejidales, por falta de documentos

Los problemas ejidales derivan generalmente por la falta de documentación que acredite la propiedad y por el descuido de no dejar la documentación en regla como por ejemplo los testamentos, expresó el delegado de la Procuraduría Agraria en Veracruz, Jorge López Negrete.



En entrevista afirmó que los problemas que atienden de manera recurrente son sobre todo lo que concierne a la sucesión de derechos, lo que atrae problemas entre los familiares.



"La demanda más recurrente es la cuestión sucesoria, ya que siempre hay problemas con la familia, porque dejó al hijo mengano o perengano, porque no dejó testamento y esto es lo que origina los problemas ejidales".



En este sentido dijo que la Procuraduría Agraria ha impulsado una campaña gratuita de elaboración de testamentos y con ello atender y aminorar estos problemas.



Como ejemplo dijo que en el 2016 se elaboraron 7 mil testamentos en toda la entidad y este año se pretende superar la meta.



El funcionario federal indicó que la gente muchas veces desconoce cómo funcionan las instituciones y se encuentran desorientados, al respecto dijo que mientras no sepan la ley, no conocen sus derechos y obligaciones.



“Por esta falta de conocimiento existen personas que se aprovechan de la situación y que se apropian de los predios ejidales".



Para finalizar indicó que la meta que se tiene prevista para este año por parte de la Procuraduría Agraria es de atender 14 asuntos en los tribunales agrarios y con ello resolver la problemática en la entidad.