Nuevo derrumbe en Coatza; crece la zozobra

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-19-15:25:36 Coatzacoalcos A 24 horas del derrumbe ocurrido en la colonia Emiliano Zapata de Coatzacoalcos, el agua volvió a causar daños en la misma pendiente.

A 24 horas del derrumbe ocurrido en la colonia Emiliano Zapata de esta ciudad, el agua volvió a causar daños en la misma pendiente, provocando el atraso en la entrega de la obra y zozobra entre los vecinos.



Así lo confirmaron este miércoles durante un recorrido que Imagen del Golfo realizó en el lugar, donde una compañía contratista pavimenta alrededor de 190 metros lineales de la prolongación Malpica, entre División del Norte y el callejón Pedro Infante.



Y es que luego del derrumbe que ocurrió durante la madrugada del martes, la empresa contratista niveló la calle que quedó destrozada después de la lluvia.



Sin embargo, alrededor de las cinco de la mañana un nuevo aguacero volvió a caer en la ciudad, lo que provocó que nuevamente se deslavara la pendiente.



Personal que trabaja en la obra, indicó que no esperaban la lluvia atípica que ocasionó el retraso debido al deslave un que montones de tierra rompieron un parte de la guarnición ya construida.



Este miércoles los trabajadores continuaban con la construcción de las banquetas, mientras una retroexcavadora se preparaba para nivelar nuevamente la pendiente, en espera de que no vuelva a llover.



Una fuente explicó, que luego que la calle quede nivelada y completamente construidas las guarniciones y banquetas, se colocará una capa de 25 centímetros de cemento y arena.



Posteriormente serán colocados 15 centímetros de concreto asfáltico sobre la calle, la cual quedará lista; aunque la fuente no reveló la fecha de entrega, debido a que dijo “la lluvia nos atraso un poco”.



Producto de nuevo deslave ocurrido este miércoles, el panorama continuaba siendo desolador, entre la pendiente destruida, algunos vecinos caminaban para llegar a sus hogares y la camioneta roba que un día antes quedó atrapada en el deslave estaba estacionada cuesta abajo.