Promete TEV atender todos los juicios electorales

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) atenderá todos los juicios que sean presentados ante esta instancia, aun y aquellos que deberían ser resueltos por los propios partidos políticos.



Así lo dio a conocer en entrevista el magistrado presidente del organismo Roberto Sigala Aguilar, quien reconoció que estas quejas o impugnaciones representan gastos que tiene que absorber el mismo TEV.



Al respecto afirmó que los magistrados electorales tienen la tarea de dar garantía de audiencia a cualquier ente justiciable.



A pesar -dijo- de que puede haber desconocimiento por parte de los militantes, al hacer llegar juicios a este organismo, cuando más bien deberían atenderse al interior, ellos están obligados a atenderlos.



“Si no es el juicio adecuado, los reencauzamos al adecuado, pero no podemos cerrarle a puerta a la ciudadanía porque para eso estamos, tenemos que recibir todo lo que nos presentan porque estamos para que conozcan cuál es la ley idónea y cuál son los derechos que se tienen en materia político-electoral”.



Por otro lado, manifestó que el cúmulo de juicios interpuestos también se debe a que actualmente hay mayor confianza en este árbitro electoral.



Sigala Aguilar recordó que el TEV debe garantizar justicia electoral, aun cuando los expedientes se tengan que regresar a los partidos y se dé un exhorto para que se agoten los recursos ordinarios, siempre y cuando no sea una cuestión que se califique como irreparable.



Para finalizar mencionó que no es responsabilidad de los partidos capacitar a los militantes en cómo promover recursos, sino más bien el aumento de los asuntos obedece a la reforma electoral que se dio en el 2014.