Detención de JDO, la punta del iceberg: Alcalde de Córdoba

La detención del ex gobernador Javier Duarte era esperada por los veracruzanos, es la punta del iceberg, de aquí en adelante se van a generar muchos señalamientos, de funcionarios chiquitos, medianos, grandotes y todos tendrán que dar la cara, hay mucho trabajo que hacer, “ni un sólo peso se debió haber tocado, pero se repartió entre muchos”, expresó el alcalde Tomás Ríos Bernal, alcalde de Córdoba.



El hecho era esperado por los ciudadanos, por ellos refirió que tarde o temprano la justicia impera y nadie se escapa, “ahora lo que se necesita es que se aplique, pues él tendrá sus garantías y sus derechos de defenderse de lo que se le señale, pero hoy los Veracruzanos podemos estar tranquilos, estamos expectantes, estamos deseosos, de que se haga la justicia que se debe hacer y se le regrese a Veracruz lo que se le quitó”.



Reconoció que el trabajo de las autoridades judiciales le podría regresar la confianza de ejercer justicia a los ciudadanos, aunque pidió que no se tome el caso como una bandera política, pues lo principal es que responda de lo que se le acuse, pues muchos sectores están sufriendo las consecuencias ante la falta de recursos en la entidad.



Ejemplo de ello es la Universidad Veracruzana, los municipios que se han tenido que ajustar a lo que tienen, por ello pidió que los recursos sean regresados a Veracruz para que sean canalizados para quienes estaban destinados, porque se dejaron de hacer obras, hay adeudos de recursos federales que no fueron entregados a los municipios y aún están a tiempo para ejecutarlos para cumplir con las exigencias de la población.



“Los ciudadanos no ven que no nos dieron el dinero que se llevó el señor, el ciudadano exige a los alcaldes que hagan obra pública”, expresó Tomás Ríos, pues tan sólo a Córdoba el Gobierno estatal de la administración Duartista le quedó a deber 19 millones de pesos de partidas federales además de los recursos de la Bursatilización, “y estamos viendo, si no hubo más dinero en la licuadora que llegaron de recursos federales que estamos esperando que nos lleguen”.



Hubo relajamiento de parte del Gobierno Federal al no auditar al Gobierno Estatal, pues al entregarles dinero de las partidas presupuestales debieron vigilar la aplicación como lo hacen con los municipios, así como los diputados estar pendientes de los egresos, pero no se auditaron generando estas consecuencias.