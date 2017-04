Real Madrid vence al Bayern 4-2 en la Liga de Campeones

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-18-19:07:11 Redacción

Cristiano Ronaldo, con un triplete que le convirtió en el primer futbolista en superar los 100 goles en la Liga de Campeones, fue decisivo en la clasificación del Real Madrid para las semifinales de la Liga de Campeones, instancia que alcanzó también el Atlético de Madrid.



El vigente campeón de Europa sufrió ante el equipo alemán, al que solo pudo derrotar en la prórroga por 4-2 (6-3 en el global de la eliminatoria), cuando los germanos ya jugaban con uno menos por expulsión del chileno Arturo Vidal (84).



"El equipo ha estado muy bien y estoy muy contento de haber marcado tres goles", dijo Cristiano Ronaldo tras el partido.



"Hacer seis goles contra un equipo como el Bayern no es fácil. Así que merecimos pasar, estuvimos muy bien, el equipo supo sufrir y estamos en semifinales", añadió a la televisión Antena 3.



La estrella lusa del Real Madrid anotó en Santiago Bernabéu frente al Bayern sus goles 99, 100 y 101 en la 'Champions' (incluyendo uno en la ronda previa), elevando su cuenta goleadora a unos niveles nunca vistos hasta ahora.



Ronaldo ya había sido decisivo en Múnich al anotar los dos goles de la victoria blanca (2-1).



Pese a esa desventaja, el Bayern de Múnich puso en muchos aprietos a los blancos.



"Al final conseguimos un buen resultado, creo que merecido, jugamos contra el mejor equipo, hemos tenido muchos partidos difíciles, pero seguramente que el de hoy ha sido el más díficil, ha sido una eliminatoria merecida", explicó el técnico francés del Real Madrid Zinedine Zidane.



El polaco Robert Lewandowski abrió el marcador al transformar un penal cometido sobre Arjen Robben (52), antes de que Cristiano Ronaldo rubricara el empate de cabeza (76) y Sergio Ramos marcara en propia puerta el 2-1 para los alemanes (78), que forzaron así la prórroga.



Antes, sin embargo, llegó la segunda amarilla de Vidal por una entrada a Marcos Asensio, y la expulsión del chileno acabó hipotecando las opciones de los alemanes, que se quejaron al final del partido de la actuación arbitral, ya que el segundo gol de Ronaldo partió de una posición de fuera de juego.



"Hay mucha rabia (en el vestuario) porque cuando te embarran (perjudican) así es muy fuerte", declaró en la zona mixta Vidal, en referencia a la actuación arbitral.



El entrenador italiano del Bayern, Carlo Ancelotti, reclamó el videoarbitraje: "En unos cuartos de 'Champions' tienes que meter un árbitro con más calidad o es momento para la UEFA de poner el vídeo, hay demasiados errores en este periodo".



"El árbitro ha hecho un mal partido y punto", añadió.



Por su parte, Ronaldo analizó: "Demostraron que son un gran equipo, pero jugamos muy bien y tuvimos varias oportunidades en el primer tiempo. En el segundo concedimos dos goles, pero estamos acostumbrados a sufrir y nos vamos todos muy contentos".



Ronaldo sumó su séptimo gol esta temporada en Champions y se coloca a cuatro del argentino Lionel Messi, que jugará el miércoles con el Barcelona frente a la Juventus (ventaja italiana por 3-0).



- Tercera semifinal en cuatro años -

Menos sufrida fue la clasificación del Atlético de Madrid, aunque en la segunda parte los colchoneros pasaron por dificultades ante el empuje inglés.



El equipo entrenado por el argentino Diego Simeone, que tenía la ventaja del 1-0 de la ida, prácticamente sentenció en la primera parte con el tanto de Saúl Ñíguez (26) y aunque los ingleses apretaron tras el descanso, necesitaban tres goles para clasificarse y solo pudieron igualar con un tanto de Jamie Vardy (61).



"Estamos muy contentos de estar entre los cuatro mejores", dijo el goleador colchonero.



"El partido lo han marcado los detalles. En la segunda parte, ellos han jugado a su ritmo y han tenido ocasiones. Sabíamos que era un equipo muy fuerte y más en casa", añadió.



El Atlético, vigente subcampeón continental, logra así clasificarse para semifinales por tercera vez en cuatro años y sigue con posibilidades de levantar por primera vez este título, que se le negó en 2014 y 2016, en sendas finales perdidas contra el Real Madrid.



"Los futbolistas han hecho un trabajo extraordionario contra un rival durísimo, que no se da por vencido nunca. Nosotros respondimos con un trabajo defensivo magnífico", destacó Simeone al canal BeIn Sports tras el partido.



"En la segunda parte no resolvimos en alguna contra, pero controlamos muy bien, con un gran tarabajo colectivo. Pasar a semifinales es muy emocionante", añadió.



El miércoles se completará el cuadro de semifinales, tras los partidos Barcelona-Juventus (0-3 en la ida) y Mónaco-Borussia Dortmund (3-2).