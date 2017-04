Ha sido nuestro partido más difícil: Zidane

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-18-19:02:02 Redacción

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, consideró este martes que la victoria 4-2 sobre el Bayern de Múnich en la vuelta de los cuartos de final (6-3 en el total de la eliminatoria) de la Liga de Campeones "seguramente ha sido nuestro partido más difícil".



"Al final conseguimos un buen resultado, creo que merecido, jugamos contra el mejor equipo, hemos tenido muchos partidos difíciles, pero seguramente que el de hoy ha sido el más díficil, ha sido una eliminatoria merecida", explicó Zidane en rueda de prensa tras el partido.



"Estamos en un momento positivo para nosotros, ganamos, pasamos la eliminatoria y ahora a descansar bien que tenemos un partido igual de difícil", dijo Zidane en referencia al clásico liguero contra el Barcelona el próximo domingo.



"Estoy orgulloso de todos los jugadores, hemos tenido la cabeza fría, es normal sufrir en un partido como este", añadió, sin querer entrar a valorar la labor arbitral, muy criticada por los jugadores del Bayern.



"La labor del árbitro es muy difícil, a veces es a favor otras en contra, no me voy a meter. Esto es fútbol", dijo.



El técnico también se refirió al astro luso Cristiano Ronaldo, que con su triplete este martes se convirtió en el primer jugador en superar los 100 goles en la Liga de Campeones y que tras el partido pidió no ser pitado en el Bernabéu, como ha ocurrido a veces.



"A lo mejor no le van a pitar más aquí. Esto es el Bernabéu, puede pasar de vez en cuando, pero el está tranquilo con esto porque es en el campo donde muestra lo que tiene él y que tienen pocos jugadores", dijo Zidane.



"En momentos claves está siempre ahí y creo que el público siempre le agradecerá a Cristiano lo que ha hecho aquí", añadió el técnico blanco.



Zidane también confirmó que algunos jugadores salieron lesionados tras jugar 120 minutos, pero confía en que estén listos para el partido del domingo.



"Hay algunos jugadores tocados, pero lo normal después de 120 minutos. Ahora tenemos cinco días par recuperar", explicó.