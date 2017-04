Satisfecho Cristiano tras pase a la semifinal de la Champions

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-18-19:00:13 Redacción

El astro portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo se mostró satisfecho este martes tras el pase a semifinales de la Liga de Campeones al ganar 4-2 al Bayern de Múnich en la vuelta de cuartos con un triplete del propio jugador.



"Hacer seis goles contra un equipo como el Bayern no es fácil. Así que merecimos pasar, estuvimos muy bien, el equipo supo sufrir y estamos en semifinales", dijo Cristiano Ronaldo a la televisión Antena 3 a pie de campo tras el partido.



"El equipo ha estado muy bien y estoy muy contento de haber marcado tres goles", dijo el portugués, quien ya había hecho un doblete en la ida en la victoria 2-1 de los blancos.



Con su triplete de este martes, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en superar los 100 goles en la Liga de Campeones con 101 tantos, incluido uno en la fase previa de la competición continental.



"Sabíamos que teníamos que jugar muy bien o el Bayern nos iba crear peligro porque es un equipo que puede hacer goles en cualquier campo", dijo.



"Demostraron que son un gran equipo, pero jugamos muy bien y tuvimos varias oportunidades en el primer tiempo. En el segundo concedimos dos goles, pero estamos acostumbrados a sufrir y nos vamos todos muy contentos", añadió.



El astro luso que en ocasiones ha sido objeto de críticas de la afición blanca, aprovechó decir que "lo único que pido que pido a Bernabéu es que no silbe porque siempre doy lo mejor en cada partido y aunque a veces no haga goles, siempre intento trabajar y ayudar al Real Madrid".