martes, 18 de abril del 2017
Cruz Azul bloquea a Carlos Hermosillo y Xóchitl Gálvez en Twitter
Ciudad de México - 2017-04-18 18:41:31 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO
Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-18-18:44:08
Redacción
Foto tomada de @CHermosillo27



También lo hizo con el exjugador y figura de ese equipo Carlos Hermosillo, quien al respecto reaccionó:



Yo ni les escribo y estoy bloqueado jajajajajaja pobres ridículos que no saben lo que es Cruz Azul, sigan destruyendo su prestigio pic.twitter.com/nFU1ZNvzQK — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) 18 de abril de 2017





De acuerdo con información reportada en "Ciro Gómez Leyva por la mañana" la cuenta de Twitter de Cruz Azul bloquea todas las cuentas que publican comentarios de crítica hacia la institución como: Xóchitl Gálvez y el propio Carlos Hermosillo.



A decir del ex futbolista "me parece necedad que las personas que manejan esta institución la están destruyendo, están destruyendo la imagen", haciendo referencia a las seis campañas que lleva Cruz Azul sin calificar a la liguilla.



El ex futbolista y autor del gol que le dio el título a Cruz Azul hace casi 20 años, señaló que fue gracias a su hijo que ayer se dio cuenta que estaba bloqueado de la cuenta de Twitter del equipo.



Asimismo se dijo extrañado porque Xóchitl esté bloqueada, pues la delegada de Miguel Hidalgo "está en un consejo deportivo de Cruz Azul, se supone, donde iban algunos personajes a acordar con Billy Álvarez".



Hermosillo considera que es necesario una reestructuración profunda en el equipo, comenzando por las fuerzas básicas, haciendo "la maleta la camisa, el short aspiracional. Yo quiero ganarme esto no porque lo compré, me lo quiero ganar porque quiero llegar al primer equipo".



Carlos Hermosillo confesó que "me gusta cómo juega el equipo, de repente". Asimismo señaló que en Cruz Azul "el que decide no es el técnico, normalmente", sino un promotor "desde Miami. No es ningún mito", precisó. Todo esto, sostuvo, aunado a la falta de continuidad de un proyecto. "Más que un negocio, es un proyecto deportivo".



A decir de Hermosillo, Billy Álvarez "no puede caer en necedades. No puede ser que todos estemos mal y él esté bien".



Por último, Carlos Hermosillo reiteró que le encantaría ser el presidente de Cruz Azul, sin embargo, se antoja difícil "porque, por el momento, creo que no soy muy querido por el promotor y creo que por el presidente", concluyó.



Con información de RadioFormula/SDPnoticias http://www.sdpnoticias.com/deportes/2017/04/18/bloquea-cruz-azul-a-carlos-hermosillo-y-a-xochitl-galvez

