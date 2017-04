Arribo masivo de migrantes a Medias Aguas

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-18-18:31:03 Sayula de Alemán Familias de Medias Aguas otorgaron alimentos a los indocumentados que llegaron en la noche del lunes

Bajo el grito de “Los migrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales”, alrededor de 300 centroamericanos que en forma ilegal se encuentran en el país arribaron en la noche del lunes a la estación ferroviaria de Medias Aguas, Sayula de Alemán, en una oleada de extranjeros que desde hace varios meses se había dejado de ver.



Los indocumentados llegaron durante la oscuridad de la noche trayendo algunas antorchas y gritando sus exigencias sociales, al ser parte de la caravana de la viacrusis del migrante que realiza la organización “Pueblos sin fronteras”.



Los extranjeros, en su mayoría hombres cuyas mujeres viajan con menores de edad en otra caravana que dirige Irineo Mojica Alzate, pernoctaron ayer en Medias Aguas y hasta las 17 horas de ayer se encontraban en la misma población en espera de la llegada de algún tren que pudieran abordar ya que los que han cruzado son los que llevan remolques tipo pipa con sustancias peligrosas o de la empresa Ferrromex que tienen vigilancia policiaca.



Entre los gritos que hacían al llegar y causaron en cierto momento sorpresa, asombro y miedo entre los pobladores, están el de “Alerta, alerta, alerta… la lucha del migrante toda América latina” y el de “Los migrantes, no somos criminales, somos trabajadores, internacionales. Porqué nos matan, porqué nos asesinan…”.



En la noche del lunes, una familia de esa congregación sayuleña ofreció café y pan a la mayoría de los recién llegados. Este martes por la tarde, ciudadanos de la misma población entregaron alimentos recién preparados.



Desde hace varios meses la congregación de Medias Aguas no registraba llegadas masivas de indocumentados como en otros años.