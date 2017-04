Gobierno estatal adeuda 14 millones a Sayula

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-18-18:26:29 Sayula de Alemán Graciel Vázquez Castillo afirmó que el gobierno del Estado le adeuda aún 14 millones de pesos que no entregó Javier Duarte de Ochoa La falta de 14 millones de pesos que no entregó el gobierno del estado durante los años 2015 y 2016, a la administración municipal causó que no se pudieran cumplir al cien por ciento el proyecto de obras sociales que se tenía contemplado, dinero que dijo, no ha sido devuelto.



En un mensaje a la población dirigida en un acto público, el alcalde Graciel Vázquez Castillo sostuvo que, la mayor parte de los recursos que llegaron al Ayuntamiento, está enterrado, porque han sido obras que no son visibles, ya que son trabajos de alcantarillado, colectores y calles pavimentadas en la cabecera municipal, además de acciones realizadas en las comunidades.



“Tenemos el 90 por ciento de las zanjas cerradas, faltan pedacitos que hacer, y si dios quiere en los 8 meses que resta de la administración, vamos a concluir al cien por ciento de los colectores y a lo mejor la parte del mercado, el elefante blanco, a lo mejor lo echemos a andar, el mercado no tenía drenaje, y ahorita que se hizo la calle Hidalgo, ya se le hizo el drenaje”, sostuvo.



Dijo que el mercado municipal y la central de autobuses ha dejado de ser del pueblo de Sayula de Alemán. Las anteriores administraciones los vendieron a particulares y durante su administración, solo una persona ha reclamado la propiedad, los demás se han ido a juicios.



Entre los propietarios del mercado y la central, está la línea Transportes del Istmo y una organización de transporte mixto rural.



“El año pasado, desde el 2015 y 2016, a nosotros el exgobernador dejó de mandarnos 14 millones de pesos, y por eso no terminamos varias obras”, expuso.