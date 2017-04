Bayern culpan a árbitros por derrota ante Real Madrid

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-18-18:26:26 Redacción

Los defensas del Bayern de Múnich Philipp Lahm y Jerome Boateng, y el presidente Karl-Heinz Rummenigge, señalaron al colegiado como responsable de la derrota del Bayern de Múnich ante el Real Madrid (4-2), este martes en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu.



"No tuvimos suerte con las decisiones del árbitro. Es cruel quedar apeados así, creo que el equipo mereció clasificarse", declaró el capitán Philipp Lahm a la televisión Sky.



"Cuando se juega una hora o más en total en inferioridad numérica con el Real Madrid, es difícil", añadió el exinternacional de la Mannschaft, refiriéndose a que en la ida el equipo germano ya jugó la media hora final con 10 por la expulsión del español Javi Martínez.



Su compañero en el centro de la zaga, Jerome Boateng indicó que algunas decisiones del árbitro "nos perjudicaron". "La cartulina amarilla no lo era, y si hay un gol o dos en fuera de juego... es una pena", se lamentó Boateng.



El presidente del Bayern Karl-Heinz Rummenigge no se mostró menos crítico con la actuación arbitral. "Es una pena que algunas decisiones nos hayan perjudicado, al igual que en el partido de ida. Hoy la roja a Vidal nos mató", explicó la antigua leyenda germana.



Rummenigge, no obstante, felicitó a ambos equipos por "un magnífico espectáculo, lleno de emoción".