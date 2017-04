Esperan justicia para heridos en caso Tamsa

Los trabajadores de Tamsa esperan que la empresa entregue cuanto antes las carátulas sobre las utilidades del año 2016 para el correspondiente reparto y que se haga justicia para los heridos de la madrugada del viernes 24 de marzo afuera del edificio sindical.



El secretario de Conflictos y Oficialía Mayor del Sindicato Nacional Unidad y Progreso, José Manuel García García, informó que el secretario general José Carlos Guevara Moreno ha logrado acuerdos con la empresa.



Aclaró que se emplazó a huelga porque es lo procedente.

“La empresa está emplazada a huelga porque tiene que darle las carátulas a José Carlos Guevara Moreno porque él es el secretario general. Se emplazó a huelga el 13 de marzo.



“Éste es el ejercicio 2016 y las utilidades se entregan el 19 de mayo; o sea que son próximos días, donde los apoderados de Tamsa en México tienen que dar de manos a nuestros apoderados en México las carátulas de las utilidades”, explicó García García.



Resaltó que siguen esperando justicia por los heridos de la madrugada del viernes 24 de marzo durante el enfrentamiento con seguidores del exlíder Pascual Lagunes Ochoa.



“El punto medular que los compañeros trabajadores están laborando, que se enteren de que el 24 de marzo hay un autor intelectual de esas 2 muertes de nuestros compañeros caídos y tiene que responder.



“La Fiscalía del Estado está trabajando muy fuerte en la carpeta de investigación y próximamente vamos a tener noticias favorables para la base trabajadora porque, aquí hay culpables, y los culpables tienen que pagar”, puntualizó.



Mencionó que todavía quedan 4 personas que resultaron heridas de bala, aunque se encuentran estables.

Resaltó que en la Notaría Pública Número 47 del Estado de México se retiró ya el poder notarial a Alfonso Huerta Madrid y a Elizabeth Madrigal, quienes ya no tienen injerencia en el Sindicato Nacional Unidad y Progreso.



Por otra parte García García precisó que la empresa ya no tiene por qué depositarle el dinero de las cuotas sindicales a Pascual Lagunes Ochoa, sino a José Carlos Guevara Moreno.

“Si no las ha depositado las tiene guardadas, porque se metería en un problema, en un delito”, señaló.