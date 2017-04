Auditará Orfis a Grupo MAS, ligado a Odebrecht; Congreso exige informe de supuesta inversión de 10 mil mdp

Una serie de auditorías al trabajo e inversión y dotación de servicios del Grupo MAS, ligado a la empresa brasileña Odebrecht, podrían iniciar en breve por parte del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) a petición del Congreso del Estado.



El Congreso del Estado de Veracruz instruyó al Orfis para que inicie las investigaciones correspondientes a fin de revisar la gestión financiera realizada por la empresa mixta denominada “Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS)”, así como la legalidad de la concesión de dotación de agua potable y servicio de tratamiento de aguas residuales en Medellín de Bravo y Veracruz puerto, así como su cumplimiento de metas. Debido a que hay quejas ciudadanas y no ven mejoría en el servicio, al tiempo que se han duplicado recibos de cobro del servicio de agua, citó en tribuna.



La diputada Mariana Dunyaska García Rojas presentó un Punto de Acuerdo en la sesión de la Diputación Permanente este martes, donde exhortó al Grupo MAS para que informe a esta soberanía sobre el monto invertido a la fecha en programas de mantenimiento en redes, equipo, y sistemas de reserva; programas de infraestructura, dirigido a rehabilitación y cobertura, así como sobre las obras ejecutadas, las que estén en proceso y el grado de avance que presenten.



Exhortó además a Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento para que informe a esta soberanía las razones por las cuales el Ayuntamiento de Medellín está realizando el cobro por concepto de la prestación del servicio de agua potable en los fraccionamientos Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno, ambos pertenecientes al municipio de Medellín de Bravo; así como una explicación fundada y motivada al tema relativo a la duplicidad de recibos de agua que se están expidiendo a algunos de los usuarios, a saber, “uno emitido por el ayuntamiento y otro por grupo MAS”.



Exigió “respetuosamente a las administraciones municipales de Veracruz y Medellín para que informen a esta soberanía sobre el cumplimiento de las liquidaciones de ley a los trabajadores del extinto SAS”.



Se exhortó al Grupo MAS para que informe a esta soberanía sobre el monto recaudado a la fecha para el rescate del pico de Orizaba y las razones por las cuales no han sido entregados en tiempo y forma a la “Fundación Salvemos el Pico de Orizaba”.



Pidió a la Fundación “Salvemos el Pico de Orizaba” informe a esta soberanía el monto de los recursos que le fueron entregados por el entonces SAS, así como las acciones que realizó en materia de restauración hídrica y ecológica del volcán con tales recursos y el monto al que ascienden los adeudos que dejó el organismo operador en mención.



Mediante Acuerdo de 6 de enero de 2015, (Dictaminaron las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Aguas y de Hacienda Municipal) el Congreso autorizó a los Municipios de Medellín y Veracruz a través del SAS a realizar procedimiento de Licitación Pública para la selección de un Socio Inversionista-Operador de reconocido prestigio y solvencia, que aportara su experiencia y los recursos económicos suficientes para la realización de un programa de Inversión a largo plazo; y formara parte en la conformación de una empresa Mixta de Participación Público-Privada bajo la modalidad de Sociedad Anónima Promotora de Inversión, de acuerdo a los Lineamientos del Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA), todo ello, se dijo “con miras a la mejora financiera y operativa del SAS”.



En dicho Dictamen aprobado por la LXIII Legislatura se establecen a detalle el objeto de la empresa Mixta: “La prestación de los servicios públicos de agua y saneamientos en los municipios de Veracruz y Medellín) y los lineamientos bajo los cuales operaría (porcentaje de participación, detalles de la selección de la empresa privada, etc.) A más un año, de la aprobación del dictamen que autoriza a los municipios de Medellín y Veracruz, para que a través del SAS, conformarán una empresa mixta para la prestación del servicio de agua potable, se tiene que en este tema ha reinado la opacidad, hay una preocupante falta de claridad y una serie de inconsistencias que son preocupantes.



Ante esto, dijo en tribuna la legisladora Mariana Dunyaska que “es necesario que Grupo MAS rinda cuentas a esta soberanía, rinda cuentas a los veracruzanos sobre la calidad de los servicios que presta a los habitantes de Veracruz y Medellín”.



Acotó que es urgente que Grupo MAS entregue información precisa sobre su gestión, es necesario que dé cuenta sobre el grado de avance y cumplimiento de los beneficios que se pactaron y prometieron a los usuarios, pues en su momento se habló de una inversión cercana a los 10 mil millones de pesos, desglosada de la siguiente manera:



Más de 4 mil millones de pesos para programas de mantenimiento en redes, equipo y sistemas de reserva. Más de 6 mil millones de pesos en un programa de infraestructura, dirigido a rehabilitación y cobertura.



“¿Dónde están los resultados de estas supuestas inversiones? ¿Qué beneficios han tenido los habitantes de Veracruz y Medellín con estas superinversiones? cuestionó.