¿Tu bebé esta por nacer?

Si alguna vez leíste un artículo mío en este sitio sabrás que soy mamá. Tengo tres hijas que se llevan 4 años de diferencia entre si. Mis embarazos fueron todos diferentes sin embargo hay algo que nunca cambió: la preparación del ajuar del bebé para tener toda la ropa que lista al momento del nacimiento.



Si no sabes qué comprar y solo tienes la cuna, el coche y lo que te han regalado, que entre nosotras muchas veces no sirve para nada, te quiero ayudar un poco a organizarte y a que elijas qué es lo mejor que puedes comprar para tener toda la ropa que tu bebé necesitará. Algunas cosas parecen obvias, pero créeme que son las que se nos olvidan con facilidad.



Cosas casi obligatorias



Manta de lana o polar



Existen algunas cosas que son casi obligatorias para tener en casa con un recién nacido. No te aconsejo que tengas solo una por si se mancha o se ensucia. Lo mejor es tener dos o tres de repuesto.



Ranitas o conjuntos de una sola pieza



Y que sean fáciles de poner y sacar. En mi caso, los mejores son los que se prenden por delante, pues al momento de cambiar al bebé podrás ponerlo abierto y estirado sobre el cambiador y colocar al niño allí arriba para prenderle al ropa rápidamente.



Calcetines



Ten muchos pares porque es probable que debas cambiárselos muy seguido. Además al no usar zapatos cuando es muy pequeño (no te los aconsejo, por mi parte mis hijas no usaron zapatos hasta los 6 u 8 meses) es mejor que tengan sus piecitos cubiertos.



Camisetas, pantalones o vestidos



Además de las ranitas, querrás que tu hijo esté elegante, por lo tanto ten siempre algunos pantalones y camisetas (o vestidos en caso de que sea niña) que tengan botones en la parte del escote para que puedas pasar su cabeza fácilmente cuando lo cambies.



Gorros



Los gorros también son algo muy útil, tanto para darle calor a su cabecita como también para protegerlo del sol durante el verano. Te sugiero que tengas dos de cada uno.



Baberos y toallitas



No hay que olvidarlos, pues tu bebé seguro vomitará un poco de leche (todos lo hacen, es lo más normal del mundo) cuando termine de comer. Ten siempre a mano varios baberos porque te van a hacer muchísima falta.



Cuánta ropa comprarle a un bebé



No tienes que comprar grandes cantidades de ropa de recién nacido, pues lo bebés crecen muy rápido y si tienes mucha, es probable que algunas cosas las use una o dos veces o directamente no las estrene nunca.



Lo ideal es tener 5 o 6 cambios de ropa de cada talle y algunas prendas extra que puedas usar para ir al doctor o para visitar parientes y amigos, solo para que tu niño esté muy elegante. No te atiborres de ropa demasiado pequeña, créeme que no podrá usarla toda, ¡a mi me pasó!



