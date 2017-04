¿Te podrías morir por comer demasiadas bananas?

Por: Isabel Valenzuela



Ya sea enteras, trozadas, como parte de un pastel o batido con leche, las bananas son una de las frutas más nutritivas y deliciosas que existen. Pero ¿es posible morir por comer demasiadas bananas?



Hoy respondemos esta duda desde el punto de vista científico, aunque te adelantamos que a menos que sufras de enfermedades renales o cardíacas no estás en riesgo.



Las bananas son uno de los alimentos más ricos en potasio (K), mineral indispensable para mantener funcionando adecuadamente el corazón además de ser clave en otras funciones corporales, por lo que son ideales para incorporar a tu dieta.



¿Se puede tener una sobredosis de banana? Existe el mito que comer más de seis bananas puede resultar mortal ya que los niveles de potasio en el cuerpo serían demasiado altos, generando fallos en varios órganos.



Un adulto requiere consumir como mínimo 3500 mg de potasio al día y cada banana contiene 450 mg de este mineral, por lo que si solo lo obtienes desde bananas, necesitarías comerte más de siete.



¿Qué pasa si comes más bananas? El cloruro de potasio es una de las drogas que se utilizan en las ejecuciones vía inyección letal ya que en exceso provoca fallo cardíaco. Para calcular la dosis mortal se utilizan 2600 mg de cloruro de potasio por cada kilo de peso.



Usando esa fórmula, para que un adulto que pesa 75 kilos pueda morir por consumir demasiadas bananas tendría que comer más de 430 unidades de esta fruta en un periodo corto de tiempo, ya que el cuerpo las irá procesando y eliminando el potasio sobrante.



En personas con alguna enfermedad renal o padecimientos cardíacos, las dosis de potasio a consumir antes de resultar tóxico son menores y a eso hay que sumarle que el potasio también está presente en otros alimentos como por ejemplo los tomates. Alguien sano o una persona enferma que siga las recomendaciones de su médico no puede consumir suficientes bananas para llegar a niveles tóxicos de potasio que le generen fallos orgánicos.



A menos que tu médico te haya prohibido o restringido el consumo de bananas, no tienes de qué preocuparte a la hora de consumir esta deliciosa y muy nutritiva fruta, aunque no está de más decir que es bastante calórica así que lo mejor es combinarla con otros alimentos para una dieta completa.



