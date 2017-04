Caso Duarte nos daña por la alianza que tenemos con el PRI, admite dirigente del PVEM

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-04-18-16:05:01 Xalapa

El coordinador del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Daniel Fernández Carrión admitió que el caso del exgobernador Javier Duarte de Ochoa daña a ese instituto político por su alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la actual contienda electoral.



Sin embargo, aseveró que, los militantes y representantes del verde no deben “saltar” a otro partido sino trabajar para tomar mayor fuerza.



“Es cierto que tenemos factores en contra, sería una mentira decir que no; pero creo que no se trata de saltar del partido cuando las cosas están mal, si no tomarlas con fuerza y dar un ejemplo de transparencia y democracia dentro del partido”.



De esa forma, dio a conocer que buscarán la representación de dos regidurías para lo que registraron una planilla completa con personas que destacan por su trayectoria y trabajo.



"Nuestra meta es lograr dos regidurías por primera vez en Xalapa”, dijo el además edil xalapeño quien confirmó que el exdirector de Servicios Municipales, Julio César Ornelas Fernández es uno de los postulados.



Fernández Carrión refirió que ni el exgobernador Fidel Herrera Beltrán ni otro actor político impondrán a ninguna persona pues no habrá "dedazo".



“El regidor Lino Jiménez y tu servidor encabezamos este proyecto, en el caso de Xalapa la selección es por trabajo, por trayectoria, no por recomendaciones ni dedazos. Nada de imposiciones”.



Reiteró que el PVEM busca que las propuestas en sus planillas se integren por ciudadanos con trayectoria, trabajo y transparencia “y no sean dedazos e imposiciones de lo que está cansada la ciudadanía”.