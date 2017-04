Ya tiene PRI candidata para alcaldía de Papantla

José Martín/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-18-14:25:27 Papantla La ex diputada federal, Alma Jeanny Arroyo Ruiz se registró como candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para contender por la alcaldía de Papantla. La ex diputada federal, Alma Jeanny Arroyo Ruiz se registró como candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para contender por la alcaldía de Papantla.



A través de sus redes sociales, la ex legisladora del VI confirmó su registro ante el Comité Directivo Estatal (CDE) del tricolor con sede en Xalapa.



"Amigas y amigos, la fuerza del priísmo no se vende, logramos impedir la intromisión de la familia Romero en el Partido Revolucionario Institucional. Ya dimos el primer paso hacia la reconstrucción de Papantla, este proyecto es de todos", fue el mensaje que compartió Jeanny Arroyo Ruiz minutos después de recibir su constancia del PRI.



