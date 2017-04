Sociedad insatisfecha con la justicia, toma manos en el asunto: Abogado

“Una sociedad que se siente insatisfecha con la procuración de la justicia es de graves consecuencias, es cuando la gente empieza a hacer justicia por su propia mano y eso ha ocurrido en Veracruz, en donde hemos tenido casos”, explicó Luis Alberto Martín Capistrán, doctor en Derecho.



El también director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Cristóbal Colón recordó uno de esos casos que se desarrolló en la colonia Las Amapolas, en donde un ladrón había robado por quinta ocasión una farmacia, entonces la gente lo detuvo y le habló a la Marina, al no obtener respuesta los ciudadanos subieron al delincuente a un auto y lo llevaron a la Fiscalía, sin embargo en el nuevo Sistema Penal Mexicano la justicia por mano propia está prohibida.



Reconoció que a pesar de ello, la justicia por propia mano se está llevando acabo en todo el país.



“La realidad es que no estamos capacitados, no tenemos la infraestructura, no tenemos los recursos, no tenemos el personal, no tenemos la información completa”, exclamó.



Señaló que el derecho penal sajón, que viene de Estados Unidos y en el cual se basa el nuevo Sistema Penal y la realidad mexicana es completamente distinto.



“Va a costar mucho trabajo embonar ese grupo de leyes a la realidad que vivimos los mexicanos”, aseguró.



Hay algo que está pasando, que es muy curioso y que es digno de comentar, compartió el entrevistado.



“Después de la audiencia del juicio oral viene la audiencia de sentencia, es decir el juez del juicio oral va a citar al imputado y le va a decir, nos vemos el 20 de abril para que yo te ponga la sentencia y cuando te la ponga por favor ponte a disposición del penal para que te priven de tu libertad, es completamente absurdo”, reconoció.



Dijo que los norteamericanos lo viven y allá sí es una realidad, ellos sí van, ellos sí cumplen la sentencia.



“Aquí en México los sentenciados se van a sustraer de esa realidad, eso que plantea la ley verdaderamente es ridículo, ¿Quién va a ir a que lo metan a la cárcel en México? El instinto de supervivencia del ser humano lo impide y más de los mexicanos”, exclamó.