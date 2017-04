Estamos tan mal como el gobierno de JDO: Moreno Brizuela

“Hoy estamos casi tan mal como se estuvo en el gobierno de Javier Duarte y por ello sigue vigente la petición para que entre una Fuerza de Paz al estado de Veracruz por parte de la ONU, al igual que la solicitud de investigación por solo 27 delitos de Lesa Humanidad, aunque son más de tres mil los ocurridos durante la pasada administración”, aseguró Elías Miguel Moreno Brizuela, ex aspirante a gobernador de Veracruz.



Entrevistado vía telefónica detalló que la situación en Veracruz sigue igual.



“Creo que es el lugar de todo el país que está peor y eso ya es mucho decir, en materia de inseguridad, en desempleo, pobreza, en educación es una vergüenza, en salud seguimos estando en los últimos lugares y en inseguridad ocupamos los primeros lugares del país y eso habla muy mal del nuevo gobierno”, expresó Moreno Brizuela.



Recordó que tras obtener el sello de la presidencia de la República Mexicana, porque era el requisito necesario, permanecen en la Corte Penal Internacional de La Haya los 27 casos presentados por delitos de Lesa Humanidad en contra del gobierno de Javier Duarte.



“Estas denuncias se llevaron a la Corte Penal Internacional en La Haya y les dieron trámite porque llevaban el sello de la Presidencia, siendo un requisito indispensable, no entendía yo por qué, pues imagínate, vas a denunciar a un gobierno y el propio gobierno debe de tomar parte de la denuncia”, exclamó.



Reiteró que son más de 3 mil desapariciones forzadas las que existen en el estado y por consecuencia lógica lo que solicitan es una investigación por parte de la Corte Penal Internacional y una petición de una Fuerza de Paz de la ONU en Veracruz.



“Desde la administración de Javier Duarte en Veracruz desgraciadamente se ha perdido la gobernabilidad, la inseguridad no ha cambiado”, lamentó.



Aunque confía en obtener una respuesta, admitió que aún no tiene noticias de la Corte Penal Internacional.



“No me han contestado, y además tengo entendido que son procesos prolongados, todavía no me han comentado nada, allá en Holanda vive la hija de un alto dirigente del PRD, Enrique Romero y ella es la que ha estado yendo a preguntar por este caso”, explicó.



“Esperemos que pronto tengamos respuesta, ojalá repito, pueda llegar a Veracruz una fuerza de paz internacional y si llega a ser más tardado emitiremos un especie de recordatorio, los abogados dicen que se puede hacer para que la denuncia progrese más rápidamente, pero por el momento nosotros estamos en espera de resultados”, concluyó.