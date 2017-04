Hoteles en Veracruz-Boca al 100% de capacidad tras Semana Santa

Los hoteles de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río estuvieron hasta su máxima capacidad. Hubo cupo total, hoteleros no se dieron abasto con las habitaciones disponibles este viernes y sábado pasados.



Los prestadores de servicios tuvieron que recomendarles a algunos turistas que se hospedaran en el municipio vecino de Cardel como una alternativa que les permitiera continuar con sus planes sin desviarlos tanto de su destino.



El vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Juan Ruiz Sánchez Mejorada informó que el porcentaje de ocupación de jueves a sábado fue de un 95 a 100 por ciento aproximadamente.



Calcula que la semana que resta de vacaciones les proporcione de un 70 a 75% lo que rebasa las expectativas en un 10% a la ocupación del año pasado.



En cuanto al mal aspecto que generó la aldea de casas de campaña en las playas o banquetas, el empresario atino a decir que no hay control suficiente ni una alternativa que se pueda brindar a este tipo de turismo.



Se quejó que aparte de la mala imagen para la ciudad hay que preocuparse por la basura que producen y la contaminación que causan estos visitantes.



El empresario hotelero agregó que definitivamente sí tienen que prohibir que duerman en la vía pública porque es un riesgo.



El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Sergio Lois Heredia, por su parte destacó que la zona conurbada presentó una ocupación exacta de 82.25% de lunes a domingo.



La opinión del sector hotelero sobre la detención del exgobernador del estado Javier Duarte de Ochoa es que se aplique la ley al 100% dejando de manifiesto que la ley debe ser pareja para todos sin distinción.



Hay que recordar que los hoteleros se vieron afectados durante el 2016 por el exmandatario ahora preso, cuando derogó el impuesto del 2% al hospedaje.



Esta decisión causó la caída de la ocupación hotelera, decayeron los servicios turísticos en general porque se dejó de tener promoción que ha repercutido hasta ahora.



La asociación de Hoteles y Moteles a base de esfuerzos trató de crear promoción, no obstante aún no se alcanzan los niveles de esplendor que mostró en otro tiempo este destino con el apoyo de este impuesto.



Los hoteleros esperan que se apruebe la iniciativa que les devuelva este subsidio para poder mejorar los servicios pero sobre todo para invertir en publicidad que atraiga más visitantes al estado.