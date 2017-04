Juzgado aplaza audiencia de Javier Duarte, no se presentó su abogado; ex gobernador aún no acepta extradición a México

Javier Duarte de Ochoa, el ex gobernador de Veracruz, enfrentará una vista judicial hasta el próximo miércoles con miras a su extradición informaron autoridades de ese país.



La audiencia de Javier Duarte no pudo realizarse hoy debido a que no se presentó ningún abogado, por lo que el estado Guatemalteco será quien le proporcione un defensor, mismo que estará presente el miércoles.



Fue hasta este lunes que el expediente de Duarte se tuvo completo y el Juzgado Quinto pudo fijar la vista judicial para el miércoles a las 13.30 horas para su extradición.





Por otra parte, el abogado Alejandro Jaimes, indicó que es falso que Javier Duarte haya tomado la decisión de aceptar la extradición. "Todavía no, aún estamos en la temporalidad que marca la ley de extradición y tenemos 60 días, vamos a definir en esa temporalidad cuál va a hacer la forma de salir adelante", expresó.



Dijo que aún no tienen conocimiento oficial de la solicitud de extradición del gobierno mexicano, "estamos todavía a la espera de que se formalice la petición, hasta que México no haga la formal solicitud de extradición ahorita es una detención provisional con fines de extradición, pero la tiene que perfeccionar el Estado mexicano".



En entrevista para el espacio de "Ciro Gómez Leyva por la mañana", agregó que la audiencia de hoy solo será un trámite para informarle el motivo de su detención. "A eso se limita la audiencia, de que está detenido a petición del gobierno mexicano con una acusación en su contra, en la cual le van a entregar por escrito y formalmente el contenido de la misma, hoy es mero trámite".



Subrayó que no pactaron con el gobierno mexicano la detención de Duarte, "no de ninguna manera, nosotros no nos préstamos a concesiones ni a contubernios, es una situación legal que las autoridades lograron dar con su paradero y procedieron a capturarlo. Asimismo, informó que no alcanza fianza en Guatemala.



A pregunta expresa si existe una averiguación previa contra la esposa de Javier Duarte y si podría defenderla, detalló que "ahorita nos estamos avocando de manera puntual y exclusiva a la defensa del señor Javier Duarte. Por otro lado, añadió que en caso de ser extraditado, lo más probable es que llegue a un penal de máxima seguridad federal.



Con información de: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=677004&idFC=2017