Sigue detenida ampliación de la Costera del Golfo Tweet Desde hace poco más de ocho meses los trabajos de ampliación a cuatro carriles de la carretera Costera del Golfo, han quedado prácticamente abandonados, derivado de un problema con la empresa ferrocarrilera Ferrosur, al manifestar que no se le respetó su derecho de vía, situación que al parecer no ha sido resuelta Nanchital - 2017-04-17 17:50:19 - Jairo Torres / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-04-17-17:51:09 Nanchital Desde hace poco más de 8 meses la obra de ampliación de la Costera del Golfo quedó abandonada Desde hace poco más de ocho meses los trabajos de ampliación a cuatro carriles de la carretera Costera del Golfo, han quedado prácticamente abandonados, derivado de un problema con la empresa ferrocarrilera Ferrosur, al manifestar que no se le respetó su derecho de vía, situación que al parecer no ha sido resuelta.



La obra se vio interrumpida desde la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos I, ya que a la altura de la localidad Nuevo Teapa, punto hasta donde abarcaba el proyecto logró tener avances sin tantos contratiempos, beneficiando así los automovilistas.



Hasta el momento se desconocen las acciones que pueda estar realizando el gobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares para solucionar la problemática, con la que se de continuidad a los trabajos y sea concluida la obra, mientras tanto todo indica que la obra podría no tener avance durante tiempo indefinido.



Luego que la compañía responsable de los trabajos delimitará hasta el punto donde seria ampliada de la transitada vía de comunicación, la citada empresa ferrocarrilera colocó postes de concreto para proteger su derecho de vía impidiendo así que las labores tuvieran avance, esto desde el puente paso a desnivel hasta la altura de la caseta de cobro.



En lo que la obra es retomada la carretera está sufriendo daños, en puntos se puede ver como con el paso del tiempo comienza a fracturarse la carpeta asfáltica, lo cual reduce el ancho de la cinta asfáltica.



De esta obra también los transportistas en su momento denunciaron que había un adeudo por aproximadamente 9 millones de pesos, problema del que se desconoce si fue solucionado.



Los automovilistas esperan que en poco tiempo el proyecto sea retomado, ya que este fue gestionado tiempo atrás para que exista más fluidez vehicular al estar cerca de este punto la zona industrial, sin embargo la condición en que actualmente se encuentra la carretera queden expuestos a sufrir un accidente. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

