Crece gasto operativo en el Seguro Popular

El año pasado los recursos del Seguro Popular se redujeron en 3 mil 740.4 millones de pesos en términos nominales debido a la baja de 2 millones 181 mil 670 afiliados que también son derechohabientes de la seguridad social, así como por el recorte presupuestal, de acuerdo con el Informe de resultados 2016 del Sistema de Protección Social en Salud.



El efecto del ajuste de alrededor de 10 mil millones de pesos en los pasados dos años, el cual se mantiene para 2017, no se observó aún en la prestación de los servicios médicos, aunque en la actual administración solamente se han sumado dos enfermedades nuevas a la cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.



Datos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, organismo administrador de los recursos económicos del esquema de aseguramiento, indican que la principal afectación de los recortes radica en que no se podrán incorporar otros padecimientos cuya atención médica implique un alto costo.



VIABILIDAD FINANCIERA



Actualmente, el fondo de protección cubre 61 intervenciones, de las cuales las dos recientemente incluidas son el síndrome de Turner (septiembre de 2015) y el cáncer de ovario epitelial (mayo de 2016), luego de varios años de evaluaciones actuariales para determinar la viabilidad financiera y el beneficio en la salud.



El informe señala que en 2016 el fondo pagó 4 mil 850 millones de pesos a instituciones federales y estatales que resolvieron 103 mil 894 casos. Hasta diciembre estaba pendiente el pago de 729 millones de pesos por otros 5 mil 617 casos validados de padecimientos de alto costo. Las cifras pueden aumentar en los siguientes meses por requerimientos que planteen los hospitales acreditados por pacientes atendidos durante el año pasado.



Con recursos del fondo también se sufragan los tratamientos de 80 mil 75 personas que viven con VIH y no tienen acceso a la seguridad social, quienes en 2016 representaron una erogación de 2 mil 921.1 millones de pesos



El informe también explica que entre 2015 y 2016 bajó la afiliación de 57.1 millones a 54.9 millones por la depuración del padrón que permitió identificar a quienes son derechohabientes de la seguridad social. La medida, señala, se traduce en un uso eficiente de los recursos.



Las entidades donde se ha detectado la mayor variación relativa de duplicidades son: Nayarit (12.94 por ciento), Baja California (8.76 por ciento), Chihuahua (8.50), Coahuila (7.81), Quintana Roo (7.40), Tlaxcala (6.98), Sinaloa (6.56), Tabasco (6.39) y Sonora (6.36). En el resto de los estados las cifras son menores a 6 por ciento.



En términos económicos, la salida de personas por esta causa se tradujo en que el presupuesto del Seguro Popular pasó de 77 mil 289.1 millones de pesos en 2015 a 73 mil 548.7 millones en 2016. La principal afectación estuvo en los conceptos de cuota social y aportación solidaria federal, los cuales concentran la mayor parte de los recursos destinados a la prestación de servicios.



En cambio, los gastos de operación de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que incluyen los salarios del personal de apoyo administrativo y las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, pasaron de 211.8 millones de pesos en 2015 a 302.1 millones en 2016, es decir, aumentaron 42.6 por ciento en ese lapso.



El apartado relativo al Seguro Médico Siglo XXI, el cual incluye las intervenciones específicas para recién nacidos hasta cinco años de edad, reconoce que los 2 mil 685.8 millones de pesos autorizados para 2016 incluyen una reducción líquida por control presupuestario (recorte) de 888 millones de pesos.



Con información de: http://www.jornada.unam.mx/2017/04/17/sociedad/032n1soc