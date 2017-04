Recursos incautados deben fluir a Tesorería: Urreta Tweet La detención del exgobernador Javier Duarte de Ochoa no será suficiente sino se logra el reintegro del recurso saqueado al estado de Veracruz, señaló José Manuel Urreta Ortega, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz - 2017-04-17 11:12:43 - Laura Morales / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Admitió que existe contento por el hallazgo del exmandatario estatal, sin embargo, Veracruz requiere recursos urgentemente para reactivar su economía.



“Se habían tardado bastante en la detención, es algo que la ciudadanía solicitaba y aunque fue una promesa del gobernador fue finalmente el gobierno federal quien hizo la detención aunque estamos convencidos que si el gobernador no hubiera hecho la presión en su momento las cosas hubieran seguido igual. Nos congratulamos con que esto se haya dado”.



Aunque existen críticas en que la medida fue adoptada por el gobierno federal con fines electorales se trata de un fuerte golpe en materia anticorrupción y a partir de ahí podrían ser aprehendidos otros exfuncionarios que se enriquecieron a costa del erario público en la pasada administración estatal.



“Es un reto para las autoridades federales demostrarle al país que no es un simple discurso. Lo que queremos es que haya orden, justicia y estado de derecho. Este es un ejemplo importante en materia de anticorrupción. Muchos dicen que es por un evento electoral pero sea cual sea el motivo lo importante es que ya se ha dado. Tenemos más de 170 días de que se había dado a la fuga y era necesario que se tomaran acciones. Habrá que ver quien más aparece en la lista, ya se encontró a uno”.



Entrevistado en el Aeropuerto Heriberto Jara Corona, Urreta Ortega dijo que los empresarios tienen claro el compromiso de generar empleo y producir riqueza.



Pero insistió en que los recursos de las cuentas incautadas deben fluir hacia la Tesorería para que el gobierno estatal reactive la economía. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

