12 niños especiales tienen una esperanza

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-17-11:09:31 Coatzacoalcos Erika junto con otras 11 madres de niños con capacidades diferentes, son apoyadas para viajar al CRIT de Chiapas

De gesto amable, tez morena y cabello negro lacio, no aparenta los 34 años que dice tener, ella es Erika Leslie Huerta Pérez, mamá de Erick Adán Martínez Huerta de 13 años de edad, a quien la meningitis dejó como secuela una parálisis cerebral infantil.



En el corredor de la casa de una de sus tías donde viven de manera temporal, en el ejido Estero del Pantano, Erika nos platicó parte de su vida al lado del pequeño Erick, mientras éste desde su silla de ruedas, parecía escuchar el canto de un pájaro.



Dijo que cuando el niño tenía dos meses de nacido cuando sufrió meningitis, ella de entonces 21 años de edad, lo trasladó al Hospital del Niño en Villahermosa, Tabasco donde fue atendido muchas veces.



Desde hace 6 años, Erick asiste al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.



“Ha sido un proceso cansado, largo, tedioso; recuerdo que hace cuatro años, mientras varias mamás estábamos en el albergue de Tuxtla, una señora de Agua Dulce se quedó sin dinero para el pasaje”.



“Todas vamos al CRIT limitadas, sostener a un niño con un problema así es muy caro, la dieta, los pasajes, los medicamentos, los estudios, todo es muy difícil”, dijo Erika.



Recordó que entre todas las mamás del albergue pidieron ayuda y reunieron el pasaje de su compañera y que fue en una plática que otra de ellas les habló de Carlos Vasconcelos, el de la CTM.



“Eso fue hace cuatro años, cuando todavía no tenía el edificio y ni don Carlos no era diputado y menos candidato a presidente municipal”, señaló.



“Pero nadie se aventaba a ir a hablar con él, hasta que otra mamá que se llama Mónica y yo fuimos a su casa, entonces llegaba poca gente”.



“Entre todas nos pusimos de acuerdo que había que pedir y les dije, lo más importante es el pasaje, porque cada mes tenemos que juntar mil 200 pesos de ida y vuelta para llegar al CRIT, además de los estudios y las medicinas”.



“Así fuimos a la casa del señor Vasconcelos y le dijimos que le íbamos a pedir apoyo para el pasaje y nos dijo, lo que ustedes pidan para mis niños”.



“Desde entonces nos ha apoyado, cada mes las doce mamás vamos a las citas que nuestros hijos tienen en el CRIT”, recordó.



Agregó que en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, saben del apoyo que don Carlos Vasconcelos les está dando.



“Nosotras nos reunimos, hablamos con el director del CRIT, nos hizo un diploma de agradecimiento al señor Vasconcelos y él tiene una invitación abierta para conocer el centro”.



La misma Erika, dice que no es bueno abusar de las personas, ya que siente que “si más se le echan a la canasta más pronto se rompe”, sin embargo cuando ella y las otras más han tenido otras necesidades que no han podido solventar, han buscado la ayuda de don Carlos y éste se las ha dado.



Mencionó que en diciembre pasado Erick requería de una resonancia magnética y que en el hospital de Chiapas el aparato para realizarla no funcionaba, habló con Carlos Vasconcelos quien pagó para que le hicieron el estudio al niño aquí en Coatzacoalcos.



Mientras sus ojos se humedecen y las lágrimas parecen aflorar, Erika dice que desde que acudió a pedir ayuda a la CTM su vida ha cambiado.



“Por Erick he conocido otros lugares y nunca había visto una CTM como la de aquí, aún recuerdo las primeras veces que llegaba y como Anel la señorita que nos atendía siempre fue amable”.



“Si no fuera por esa ayuda que nos da el señor Carlos Vasconcelos, Erick no podría seguir con su rehabilitación, ya que desde hace cuatro años estoy separada y además tengo otro niño de 10 años”, agregó.



Mencionó que el próximo 25 de mayo Erick será sometido a una cirugía debido a que se alimenta a través de una sonda conectada a su estómago y a pesar de que hace años le hicieron otra intervención ahora sufre de reflujo gastroesofágico.



“Don Carlos sabe del estado de Erick, siempre ha estado al pendiente de él y de los otros niños, no es de ahora”, dijo.



Explicó que las doce mamás que llevan a sus hijos al CRIT de Chiapas todas enfrentan diferentes problemas con sus hijos.



Ya que mientras Erick no puede hablar ni moverse, hay otros niños que si hablan pero no se pueden mover.



Recordó que sin pedir la ayuda, un día don Carlos vio que la silla de Camir, otro niño con discapacidad estaba muy vieja y de inmediato pidió que le entregaran una silla nueva.



“Toda nuestra vida cambió, con la ayuda el señor Carlos Vasconcelos, lo conocemos, el trato que nos da es muy bueno y estamos agradecidas con él”, dijo Erika.



Explicó que las mamás como ella no pueden tener un empleo fijo, pues cada mes durante cinco días tienen que acudir al CRIT y estar con sus hijos, por lo que la mayoría se dedican a la venta de antojitos y otros productos para sostenerse.



Erika reconoció que el cerebro Erick de 13 años ya no se desarrollará, no hablará y tampoco podrá caminar, sin embargo en sus visitas al CRIT le están enseñando a mejorar su calidad de vida y gracias ellos, el niño ha subido de pesos y no presenta escaras u otros daños que por su condición podría tener.