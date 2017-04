Confiar en el trabajo de las autoridades: Yurixy

Tras ejecutarse la detención del exgobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, la presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coatzacoalcos, Lourdes Yurixy Matus Padilla, señaló que confían plenamente en el trabajo de las autoridades.



“Sobre la detención de quién fuera un militante de nuestro partido te digo que confiamos plenamente en el trabajo que realizan las autorizadas competentes, ellos son los indicados para hacer valer las investigaciones y los procesos necesarios para hacer justicia”, comentó Matus Padilla.



Yurixy Matus comentó que el PRI hizo lo que correspondía al suspender los derechos de Javier Duarte como militante ante la gravedad de sus actos.



“El partido ya hizo lo que le corresponde, La Comisión Nacional de Justicia Partidaria suspendió los derechos como militante, decisión fundada en el artículo 132 del código de justicia partidaria, cuando la gravedad del caso lo amerita se procede a la suspensión parcial de los derechos, cabe mencionar que dentro de este proceso que realiza el partido se da también el derecho de audiencia para la toma de decisiones”, citó.



Asimismo, la joven política indicó que la detención de Duarte de Ochoa es un acto de justicia para todos los mexicanos, no para los partidos políticos, ya que esto demuestra el trabajo de las autoridades y que se actúa conforme a derecho y a una exigencia ciudadana.



“¡No sólo (se hace) justicia para los veracruzanos! Se hace justicia para todos los ciudadanos que aún creen en el trabajo coordinado de nuestras autoridades, hablar de una labor de justicia no es un simplísimo, hay que tomar en cuenta que exige un principio de verdad profunda, en ese sentido hemos sido testigos del trabajo que da resultados, del trabajo de las varias estructuras sociales, en particular el Estado y también las Organizaciones Internacionales”.



La presidenta del PRI porteño añadió que celebran el resultado del trabajo del gobierno federal, mencionando que tanto el estado y la sociedad deben sumarse para mejorar los resultados en materia de seguridad, rendición de cuentas y transparencia que redundarán en mejoras para todos.



“Cuando hablo de sociedad sabemos que somos diferentes actores los que tenemos la obligación y responsabilidad de hacer lo que nos corresponde en nuestras áreas de servicio y para ellos es necesario mirar con respeto y ser conscientes de la labor que como instituto político ofrecemos”, puntualizó.