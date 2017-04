Más de 15 mil visitaron playas de Agua Dulce Tweet Con una afluencia de unos 15 mil visitantes, más los que se sumen este domingo, la playa Las Palmitas, así como el río Tonalá siguen siendo las principales atracciones turísticas de este municipio, por lo que turistas y locales decidieron abarrotar estos lugares este fin de semana en donde se reportan hasta el momento un saldo blanco Agua Dulce - 2017-04-16 18:18:22 - C. Augusto Fabre / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-16-18:21:11 Agua Dulce La playa de las Palmitas una de las más limpias en todo el estado. Con una afluencia de unos 15 mil visitantes, más los que se sumen este domingo, la playa Las Palmitas, así como el río Tonalá siguen siendo las principales atracciones turísticas de este municipio, por lo que turistas y locales decidieron abarrotar estos lugares este fin de semana en donde se reportan hasta el momento un saldo blanco.



Los visitantes señalaron que las playas son las más limpias de la zona sur, por lo que este fin de semana decidieron llegar a esta ciudad, y bañarse, comprara antojitos y descansar, además de tomarse sus bebidas refrescantes, cabe destacar que el área de las Palmitas fue una de las más visitadas.



Turistas de México, Puebla, Xalapa, Villahermosa, Oaxaca, Campeche y otros estados de la república se reunieron en estas playas para convivir, señalaron que a pesar de que algunos cobros son exagerados, la mayoría de la comida no es cara, ni tampoco las frutas de temporada.





SALDO BLANCO HASTA ESTE DOMINGO AYUNTAMIENTO



Este domingo hasta el mediodía el regidor primero encargado del operativo de Semana Santa José Domínguez señalo que hasta el momento se tiene un saldo blanco por parte del operativo, afortunadamente a pesar de que los bañistas toman sus precauciones, este sábado un \"chilango\" en el río Tonalá estuvo a punto de ahogarse, por lo que de inmediato fue auxiliado por la Marina.



Además de esta persona, hubo dos intoxicados uno por bebidas embriagantes y otro al parecer era alérgico a los mariscos por lo que fue atendido en los módulos de la Cruz Roja, hasta el cierre de esta nota las autoridades aun no daban por concluido el operativo de semana santa en Agua Dulce. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario