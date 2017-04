Ganaderos afectados por la sequía en Ixhuatlán

Ilse Sulvarán/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-16-18:14:22 Ixhuatlán del Sureste Ganaderos afectados por la sequía

Más de cien ganaderos del municipio de Ixhuatlán del Sureste resultan afectados por la sequía, debido a que tienen que comprar la pastura para alimentar al ganado en otros municipios aledaños a su población.



Isidro Morales Morales dijo, en realidad es triste ver el panorama que en estos momentos se vive en el sector ganadero en la región sur del Estado, las altas temperaturas que se han sentido en esta temporada de estiaje están dejando severos estragos a la gente que vive del campo.



Propietarios de algunos lugares que se encuentran en las partes altas del municipio han tenido que buscar ranchos alternos para que puedan rentarlos y los semovientes tengan alimento, esta opción les reditúa menos gastos que estar comprando las pacas de pastura, comentó el mayoral de la hacienda las palomas.



Morales Morales agregó, que en las primeras semanas en que los calores han incrementado muchas personas que viven en su alrededor están acudiendo con sus baldes a los afluentes atraviesan por la Congregación del Coyolar, para acarrear el vital liquido a los animales y estos no bajen de peso.



Las pastas naturales se secan y esto provoca que no haya el alimento para las reses y el ganado menor; señaló el agraviado que muchos terratenientes no puede hablar en estas fechas de animales de engorda, toda vez que no hay alimento nuevo, verde, que aliente su crecimiento y su desarrollo.