Reacciones de empresarios de Coatza tras captura de Duarte

Los presidentes de dos cámaras empresariales en Coatzacoalcos, esperan que tras la captura del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, se les puedan pagar los adeudos que quedaron pendientes durante la pasada administración estatal, y al mismo tiempo que se haga justicia.





QUE SE ABATA LA CORRUPCIÓN



Para el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Coatzacoalcos, Jaime Morales Silva, consideró que es necesario que se vaya abatiendo los niveles de corrupción, pues es la generadora de todos los problemas que existen en el país.



Además manifestó que es necesario que se regresen los recursos que fueron desviados durante el gobierno de Duarte de Ochoa, con tal de que el pueblo vuelva a creer en sus gobernantes.



“Es tiempo de dejar a nuestras futuras generaciones, una muestra de que queremos cambiar” expresó el líder camaral.



Recordó que a la delegación de Cmic en el sur de Veracruz, se les quedo a deber aproximadamente 70 millones de pesos a 20 constructoras, y hasta el momento no les han pagado ni un solo peso, aunque cuando son de las zonas en que tienen menos adeudos.





ERA UN COMPROMISO QUE LO DETUVIERAN



Mientras que el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Maguin Javier Méndez Gaytan, insistió en que la detención del ex mandatario veracruzano era un compromiso que habían hecho las autoridades federales con el actual gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.



“Eso nos parece muy bien que lo capturaron, ahora se espera que se recupere la mayor parte de dinero, que era prácticamente del pueblo” opino el empresario.



Espera que también envíen recursos al gobierno municipal, pues en aquel tiempo no los llego, y esto les afecto en sus obligaciones con proveedores locales.



Aseguró que en la administración duartista les quedaron a deber a algunas empresarias afiliadas a la Canacintra, teniendo una deuda pendiente que no rebasa ni el medio millón de pesos.