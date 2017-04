Que Veracruz resucite, pide Obispo de Córdoba

Es tiempo de que “Veracruz resucite”, expresó el obispo de la diócesis de Córdoba, Eduardo Porfirio Patiño Leal, al referir que con la detención del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa la población espera se haga justicia real en apego a la ley, pero no sólo debe ser juzgado el ex mandatario, sino todos aquellos que estuvieron involucrados desde hace dos sexenios.



Al celebrarse el Domingo de Pascua la resurrección de Cristo, el pastor de la iglesia católica refirió que la detención de Javier Duarte, alienta a pensar que las autoridades sean federales o internacionales, en este caso a través de la Interpol, llegaron al paradero y lo pusieron en manos de la justicia, porque el pueblo el pueblo espera muchas cosas por lo que vivió y sigue viviendo

Veracruz.



“Esperamos una justicia real, apegada ciertamente a derecho, pero que se haga justicia no sólo para él que encabezó a un grupo de gobernantes y autoridades, sino también para quienes de alguna manera tuvieron una colusión en desfalcos y desvíos de dinero que sumieron en pobreza o situaciones de grave carencia a gente que requería la previsión social, los servicios de salud, escuelas, la Universidad y muchos proveedores que se quedaron con dificultades financieras

muy graves”, expresó monseñor Patiño.



Que se haga justicia real y que se recupere todo lo que se defraudó, pidió el jerarca de la iglesia, de tal manera que regrese a sus verdaderos propietarios que eran los destinatarios de esos bienes; demandó que se puedan regresar esos fondos, que no se sabe dónde están y cómo los van a hacer regresar, pero que se haga efectivo por el bien de los veracruzanos.



Es tiempo de buscar más la verdad, porque llama mucho la atención que algunas instancias o instituciones estatales o federales, ya tenían conocimientos de algunos vacíos aseveró, “hoy leía que los dos sexenios anteriores, cerca de un 20% de lo que tenía que llegar a la gente, del 100%, el 20% se perdía, esto habla de dos sexenios (…) Bueno, uno dice, si ya tenían esos datos desde antes, porque no a tiempo, poderlo soluciones.” Prosiguió, “–Yo creo que también ahí, que cada quien se haga responsable de lo que le competía, que se puede fallar, por acción o también por omisión o por dejar pasar las cosas, por negligencia grave, cuando se obstaculiza el bienestar de la sociedad-”.



Apuntó que este es el inicio de procesos nuevos que se culminarán y se espera que resurja la confianza en Veracruz, pues dijo que es tiempo de que la entidad tenga esperanzas de mejor concordia, mayor confianza en autoridades legítimas, pero además bien controladas; “no quisiéramos que esto volviera a pasar en ningún estado de la república, que hubiera este tipo de ilícitos que sumen a la población en graves carencias e injusticias”, concluyó.