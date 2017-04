Tianguis reduce ventas en mercados de Nogales

La apertura de nuevos espacios destinados a la instalación de tianguistas disminuyó las ventas de locatarios que se ubican al interior de mercados municipales, exhibieron comerciantes quienes se dicen afectados por esta condición.



Exhibe Froylan Méndez, locatario e introductor en el mercado Primero de Mayo que al igual que en Ciudad Mendoza y Río Blanco, en Nogales el Ayuntamiento extendió permisos en diversas colonias de la cabecera para la instalación de tianguis.



Esta condición vino a generar bajas ventas, toda vez que las amas de casa ya no llegan al mercado, se quedan en los tianguis que se instalan a en la vía pública y que también representa una obstrucción a peatones y vehículos.



“No estamos en contra de que la gente trabaje, pero si van a dar permisos que los den a los verdaderos comerciantes que somos de la zona, pero los están dando a introductores de Puebla y otros municipios”, explicó el locatario.



Dijo que además de ello a los mercados de la región no se les brinda el mantenimiento debido y prueba de ello son las deficiencias en iluminación, pasillos obstruidos y un serie de deficiencias que no los hacen funcionales.



“Sabemos que si el mercado contara con un área de estacionamiento, más gente vendría a comprarnos, pero si aparecen por las colonias los tianguistas pues el mercado no es visitado y a la gente se le queda la mercancía; de verdad ya no se está vendiendo”, explica.



Hizo un llamado a la autoridad municipal, pues a pesar de que el mercado Primero de Mayo fue reconstruido en su totalidad hace cuatro años, desde entonces no se le han hecho mejoras ni dado mantenimiento a pesar de ser municipal.



Por otro lado, solicitó a las autoridades a no otorgar más permisos a tianguistas foráneos, y si van a vender permisos lo ideal será que sea para gente del mismo municipio y con ello mejoren su economía.