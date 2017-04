Concluye Semana Mayor en Coatza; mantendrán operativos

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-16-17:14:05 Coatzacoalcos No va a aumentar el número de elementos de las corporaciones de emergencia en el operativo de vacaciones. El director de Protección Civil en Coatzacoalcos, Juventino Martínez Reyes, descartó que se vaya a aumentar el número de elementos que participen en el operativo vacacional en las playas de este municipio, donde este fin de semana se reportó el fallecimiento de un menor de edad.



“No es precisamente por falta de elementos, eso no se va llevar a cabo, se va seguir trabajando con los mismo elementos” precisó.



Insistió en que previo al inicio de la temporada vacacional, estuvieron haciendo una invitación a los padres de familia para que tomaran las medidas de seguridad al acudir a la playa, entre ellas no dejar meterse solo a los niños o que estuvieran en la orilla para que evitaran algún accidente de riesgo.



“Por favor no los dejen meterse al mar después de comer, o a las personas adultas después de ingerir bebidas embriagantes” insistió.



Exhortó que los padres de familia deben de vigilar a sus hijos, pues es tan fácil perderlos de vista por la gran agilidad y dinamismo que tienen los menores de edad.



Los puntos de mayor afluencia de bañistas en Coatzacoalcos, es en la avenida Independencia y Nicolás Bravo, como frente a la colonia Iquisa.



En el caso de Protección Civil municipal son 40 elementos que participan en el operativo, el cual culmina hasta el próximo fin de semana.