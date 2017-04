En paro, trabajadores de limpieza del Hospital Regional 'Dr. Luis F. Nachón'; exigen respeto a sus derechos

Este domingo casi una centena de trabajadores de limpieza del Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón” realizaron un paro de labores, en protesta por la reducción de la plantilla de empleados, además que se realizó el cambio de empresa que prestaba este servicio.



Durante la mañana los 83 trabajadores fueron notificados del cambio de la empresa por Radari Consultoría, además de que solo serían recontratados alrededor de 60 empleados.



Acusaron que con la nueva contratación dejaron sin trabajo a las personas de la tercera edad.



A decir de los empleados de limpieza que desarrollan su trabajo en el Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón”, exigen a los nuevos empleadores que respete sus derechos y otorguen seguridad social que venían recibiendo de la otra empresa y recontraten a sus compañeros despedidos.



“La inconformidad es que llega una nueva empresa que nos está ofreciendo trabajo sin un contra colectivo, queremos que se nos respeten las condiciones que tenemos, están todos los compañeros, porque la plantilla es de todos los compañeros”.



Además solicitan la entrega de uniformes, la prestación del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como respeto a sus horarios de trabajo ya establecidos.



“La plantilla era de 83 y nada más quieren contratar 60 para limpiar todo el hospital, sabiendo que hay muchas infecciones, contaminación, quieren contratar a 25, 30 personas pero sabiendo que no hay Seguro Social, contrato colectivo y principalmente hay mucho riesgo”.



Aseguraron que necesitan el trabajo, pero queremos que estén todos los empleados, pero quieren contratar a cierto personal y el resto dejarlos fuera.



“Vino el representante y nos dijo yo los voy a recontratar, siempre y cuando la gente no hable, la gente que esté hablando. Radar Consultora, no sabemos dónde están las oficinas, ni sus números telefónicos, cómo podemos trabajar si no sabemos nada de la nueva empresa”.



Indicaron que no pueden llegar a un arreglo, por lo que están exigiendo que nos contraten a todos, pero nos respondieron de manera prepotente.



“Mañana (lunes) que llegue el representante del sindicato para ver si se puede llegar a un acuerdo, es cuando van a necesitar al personal de limpieza. También queremos que no nos hagan menos, porque no quieren contratar personas de la tercera edad”.