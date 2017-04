Cómplices de Duarte deben ser detenidos: Yunes Landa

El Senador veracruzano así como presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Héctor Yunes Landa, recordó que Javier Duarte operó una red de corrupción, de ahí que tras su captura deberían de seguir ocurriendo más detenciones.



“Él no pudo haber hecho todo lo que se robaron de Veracruz, fue una red delincuencial gravemente conformada y que deben ser detenidos todos, mientras no sean detenidos todos no habrá justicia.



“Deben proceder contra todos, debe tener el gobierno elementos contra todos; la Procuraduría tiene denuncias".



El priista expuso que lo que sigue es identificar, con inteligencia financiera, todos los bienes y recursos que fueron robados, para que se devuelvan al pueblo veracruzano.



Yunes Landa celebró que el gobierno federal se haya esmerado en detener al exgobernador y pidió que ahora se detenga a los cómplices de la red de corrupción que tejió en su paso por la administración estatal.



Agregó que hace cerca de un año pidió a la Auditoría Superior de la Federación que procediera contra los que fueron responsables del desvío de recursos federales en Veracruz.



"Lo que sigue es eso, que devuelvan lo que se robaron porque eso es lo que le va a dar más tranquilidad a la gente, no solamente verlos en las rejas, sino devolviendo todo lo que se robaron".



El senador priista, insistió en que la captura de Javier Duarte es una muestra de que el Gobierno Federal no pacta con nadie.