Se debe determinar el total de recursos desviados por JDO y recuperarlos: Yunes Zorrilla

El senador del PRI, José Yunes Zorrilla, señaló que debe de llevarse a cabo un procedimiento específico para determinar la cantidad de los recursos desviados por Javier Duarte, según lo que ha informado la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para recuperarlos.



“Cuánto fue solamente desviado, cuánto se robó y cuánto se mal administró y en ese sentido me parece que es el proceso judicial que en este momento se abre”.



Tras la captura del ex gobernador veracruzano, exhortó que se castigue a Javier Duarte de acuerdo a la Ley para que sirva como ejemplo a los servidores públicos que pretendan incurrir en actos de corrupción.



Consideró que hay las condiciones necesarias para llevar a juicio al exgobernador, por lo que se espera que el Estado haga justicia de manera categórica.



“Que se deje muy bien sentado el precedente de que los políticos que no cumplen con su deber y que abusan de ese espacio para generarse condiciones favorables no tienen otro destino distinto que la ley con todo su rigor”, declaró.



Refirió que la Procuraduría General de la República (PGR) ya solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores llevar a cabo las gestiones para la extradición de Duarte de Ochoa, así como de Tomás Yarrington de Italia.



Yunes Zorrilla opinó que con la aprehensión de Duarte de Ochoa la noche del sábado en Guatemala, quedan atrás las versiones de un presunto acuerdo con el gobierno federal para proteger al exgobernador.



“Hoy vemos que el presidente de la República (Enrique Peña Nieto) no pacta con la ley, no negocia impunidad, no llega a acuerdos en lo oscuro, hace valer el marco de derecho”, dijo y destacó que es una señal de solidaridad con Veracruz.