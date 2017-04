JDO debe de regresar todo lo robado: PAN-PRD Tweet PRD y PAN demandaron que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien fue detenido en Guatemala, regrese los recursos económicos que presuntamente se llevó y que el proceso judicial al que estará sometido, sea transparente. Redacción - 2017-04-16 09:58:19 - La Jornada / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO PRD y PAN demandaron que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien fue detenido en Guatemala, regrese los recursos económicos que presuntamente se llevó y que el proceso judicial al que estará sometido, sea transparente.



La dirigente del PRD, Alejandra Barrales, señaló que tuvieron que pasar más de 180 días y que 4 estados de la República estén en un proceso electoral para que Duarte fuera aprehendido.



Dijo esperar que este no sea un caso más donde la justicia se pueda evadir. Desde el PRD México acompañaremos y exigiremos que este sea un proceso transparente, claro y abierto a la opinión pública.



Ahora debe comenzar una investigación seria para saber los alcances y los involucrados en la red de complicidades, añadió en su cuenta de twitter.



Acción Nacional señaló también en la red que los veracruzanos merecen justicia. “Lo decimos con firmeza: Javier Duarte y sus cómplices tienen que regresar el dinero de los ciudadanos”.



Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial del blanquiazul, puntualizó por su lado: Bien por la detención. “Es necesario un proceso justo, sin impunidad. México lo exige”, añadió en la web.



Con información de http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/15/prd-y-pan-piden-que-duarte-regrese-el-dinero-que-2018se-robo2019

