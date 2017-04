Hijos de Javier Duarte revelan su paradero Tweet Los hijos de Javier Duarte y Karime Macías habrían sido la pista que determinó la detención del ex gobernador de Veracruz, prófugo desde hace más de 180 días. Redacción - 2017-04-16 09:48:36 - SDP Noticias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Los hijos de Javier Duarte y Karime Macías habrían sido la pista que determinó la detención del ex gobernador de Veracruz, prófugo desde hace más de 180 días.



Emilio, Carolina y Javier habrían despegado del Aeropuerto de Toluca con dirección a Guatemala el 14 de abril en compañía de su abuela, María Virginia Yazmín Tubilla, y su tía Mónica Macías Tubilla. En el vuelo privado operado por la empresa RedWings también viajaban José Armando Rodríguez Ayache, esposo de Mónica, así como sus dos hijos, según consta en la ficha del vuelo de la aeronave con matrícula XA-RLV.



Sin embargo, imágenes de los menores de edad y demás pasajeros comenzaron a circular a través de redes sociales la tarde del 15 de abril pero no fue hasta las 21:00 horas que se confirmó la detención de Duarte de Ochoa en un hotel de lujo en Panajachel, departamento de Solalá ubicado a dos horas de la capital guatemalteca.



Duarte de Ochoa fue detenido, en presencia de sus esposa e hijos, por elementos de la Interpol y la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República luego de que autoridades guatemaltecas recibieran una alerta de que el matrimonio ofreció 35 mil dólares para rentar un avión que tuviera permiso de volar hasta Europa. Al exgobernador se le acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



