Pide PRI 'sanción ejemplar' contra JDO Tweet El PRI pidió "sanción ejemplar" para el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, detenido este sábado en Guatemala. Redacción - 2017-04-16 09:43:27 - La Jornada / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El PRI pidió "sanción ejemplar" para el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, detenido este sábado en Guatemala.



En un comunicado, destacó que en septiembre pasado el entonces todavía mandatario en funciones fue suspendido de sus derechos partidistas y, en octubre, expulsado de las filas del tricolor.



"El PRI refrenda su compromiso con el estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas, y reafirma el combate frontal a la corrupción y la impunidad. Las acciones del gobierno de la República, del Presidente Enrique Peña Nieto acreditan que México está cambiando", señaló .



Tras expresar su reconocimiento a las autoridades participantes en la captura , el Pri solicitó que la indagatoria se realice con respeto al debido proceso, se sancione ejemplarmente al ex Gobernador así como a quienes se compruebe hayan formado parte de su red delictiva.



Exigió también la recuperación del dinero y los bienes producto de actividades ilícitas y se reintegre en su totalidad al pueblo de Veracruz.



Con información de http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/15/pri-pide-sancion-ejemplar-para-el-ex-priista-javier-duarte Facebook

Deja tu comentario