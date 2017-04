Tardía la detención de Duarte: Huerta

La detención del exgobernador Javier Duarte de Ochoa fue tardía, consideró Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dirigente estatal de Morena.



Sin embargo, consideró que lo primero a esclarecer debe ser el dinero que presuntamente salió de Veracruz para financiar la campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto.



"Es bastante tardía la detención, hay que ver que dice de lo que ocurrió. Queremos que aclare primero los recursos que salieron de Veracruz para pagar la campaña de Peña Nieto".



Acusó que el gobierno federal encubrió al exmandatario por lo que existe incertidumbre en si será juzgado o quedará impune.



Recordó los casos de Raúl Salinas de Gortari y Elba Esther Gordillo Morales, quienes en corto tiempo lograron salir de prisión y conservar el dinero.



"El encubrimiento que dio el gobierno federal es por el saqueo y nos preocupa mucho que resarzan el dinero que despojaron a los veracruzanos, es parte de lo que va a ser fundamental de esta telenovela que esperamos no sea un capítulo como con Raúl Salinas, Elba Esther y aquí con Flavino Ríos. Si va en serio debemos ver las dos piezas fundamentales, el tema de los miles de millones de pesos para Peña Nieta y el contubernio con el gobierno federal para protegerlo en los actos delictivos".



Señaló que no deberá olvidarse la responsabilidad de quienes fueron diputados locales durante el mismo sexenio y que aprobaron las cuentas públicas permitiendo el desvío de recursos.



Recordó que desde el Congreso de la Unión solicitaron juicio político contra Duarte de Ochoa pero no procedió



"También los diputados que lo apoyaron para este desastre. Nosotros dejamos en el Congreso de la Unión el juicio político contra él y la pandilla porque las cuentas públicas se las avalaron diputados del PAN y PRI y hasta lo encubrieron los de su gabinete".