Despliega EU a decenas de soldados en Somalia

Estados Unidos movilizó "algunas decenas de soldados" a Somalia por pedido de Mogadiscio para asistir a las fuerzas locales en materia de seguridad, como parte de la lucha contra islamistas extremistas shebab, anunció el sábado una fuente militar estadounidense.



"Esta misión no está asociada a la formación en tácticas antiterrorista", dijo un portavoz del comando de Estados Unidos para África -con sede en Alemania-, subrayando que las tropas "realizarán diferentes acciones de cooperación y/o de asistencia en materia de seguridad en Somalia".



La misma fuente indicó que el objetivo de la misión está descrito someramente como una misión de entrenamiento y equipamiento para "mejorar la capacidad logística del Ejército nacional somalí", lo cual les permitirá "combatir mejor a los shebab".



Después de padecer casi tres décadas de guerra civil, el frágil gobierno central de Somalia aún cuenta con respaldo de la comunidad internacional y unos 22.000 efectivos de la fuerza de paz de la Unión Africana desplegada en 2007.



Las tropas estadounidense tienen presencia en Somalia desde 1993, respaldando al gobierno en temas de seguridad.



A finales de marzo, el gobierno de Donald Trump amplió los poderes a los militares para realizar ataques en Somalia contra los shebab vinculados a Al Qaeda.



En 2016, las tropas estadounidenses realizaron unos quince ataques con drones en Somalia contra esa agrupación islamista, según estadísticas de la ONG británica The Bureau of Investigative Journalism. Esos operativos mataron entre 223 y 311 personas, principalmente milicianos shebab, según esta fuente.