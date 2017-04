sábado, 15 de abril del 2017 Inicio Noticias Agencia Clasificados Sociales Deportes Columnas ImagenTV Coatzacoalcos-Zona Sur | Cd. de México | Córdoba-Orizaba-Centro | Internacional | Guerra contra el narco | Poza Rica-Zona Norte | Xalapa | Veracruz -Boca del Río Servicios | Quienes Somos | Contacto | Suscripción | Publicidad Error de Moisés Muñoz le da el triunfo al Xolos Tweet La Liga MX nos tiene acostumbrados a no hacerle caso a las estadísticas, a que cualquier cosa puede pasar y ahora le tocó a Moisés Muñoz revalidar esta teoría con un error pocas veces visto en sus botines y que le costó un doloroso gol a Jaguares que a la postre perdieron por 1-2 como locales antes Xolos. Redacción - 2017-04-15 20:12:12 - Mediotiempo.com / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencia Cuartoscuro/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-15-20:12:41 Redacción La Liga MX nos tiene acostumbrados a no hacerle caso a las estadísticas, a que cualquier cosa puede pasar y ahora le tocó a Moisés Muñoz revalidar esta teoría con un error pocas veces visto en sus botines y que le costó un doloroso gol a Jaguares que a la postre perdieron por 1-2 como locales antes Xolos.



Apenas iban unos segundos de la parte complementaria, cuando Moisés Muñoz se mandó el error más grosero de toda su carrera. De manera inexplicable ‘entregó’ un balón dentro del área a Avilés Hurtado, quien solo tuvo que firmar el gol; en señal de respeto por su exequipo, el ariete no festejó la anotación.



Ese error era el 1-1 momentáneo, pero sin duda mató futbolísticamente a Jaguares, que nunca pudieron reponerse y vieron cómo sumaron su tercera derrota consecutiva.



Antes de esto, al 41’, Félix Micolta había abandonado su posición como carrilero derecho para tomar un esférico suelto en el borde del área y cuál habilidoso delantero se quitó a dos defensas y al arquero Lajud para firmar de manera dramática el primer gol del encuentro.



Pero el segundo tiempo trajo la desafortunada jugada de Muñoz y con ello mató las esperanzas de Jaguares, que poco pudieron hacer, primero por la falta de confianza del ataque chiapaneco y luego por las condiciones climáticas.



Era tal el calor, que permeaba en el Víctor Manuel Reyna, que Fernando Hernández Gómez, árbitro central del encuentro, detuvo el encuentro al minuto 25 y al 70, para dar paso a la hidratación, medida que le dio resultados divididos a Xolos, pues en el primer tiempo trajo la desaparición de Víctor Malcorra, con lo que se esfumó el futbol ofensivo.



En la parte complementaria sirvió para que desde la banca mandaran el cambio que resultó decisivo, abandonó el juego Malcorra para dar entrada a Juan Martín Lucero, que traía el desequilibrio en sus botines.



Al 76’, un contragolpe de Avilés Hurtado, fue culminado por el recién ingresado Martín Lucero con un violento disparo para darle el gol de la diferencia al equipo de Miguel Herrera, abandonado ahora en el palco visitante, pues sigue purgando su suspensión.



Luego de la ventaja de Xolos, solo ensayos por parte de Jaguares, pero nada concreto y el triunfo fronterizo del norte se materializó.



