Aguas negras en Veracruz-Boca no son tratadas: Regidor Tweet El 80 por ciento de las plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río no tratan las aguas negras en su totalidad, informó el regidor con la comisión de Medio Ambiente en el ayuntamiento de Veracruz, José González Martínez. Veracruz - 2017-04-15 20:09:49 - Olivia Hernández Ortiz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El 80 por ciento de las plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río no tratan las aguas negras en su totalidad, informó el regidor con la comisión de Medio Ambiente en el ayuntamiento de Veracruz, José González Martínez.



El regidor décimo segundo informó que cuando le fue otorgado el título de concesión para la operación del sistema al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, tras un requerimiento por parte de la regiduría a su cargo la empresa mixta se comprometió a que las plantas de tratamiento de aguas residuales funcionaran en su totalidad en un lapso de 10 años.



“Definitivamente las plantas de tratamiento no funcionan adecuadamente. En diversas ocasiones hice un llamado Grupo MAS y sometí a actual organismo operador a que regularizara este sistema de tratado de agua y disposición final en el cual se hizo un compromiso que en los próximos 10 años el 100 por ciento de las aguas que llegaran a estos entes serían tratadas totalmente”, explicó González Martínez.



En la red de saneamiento de la zona conurbada hay ocho plantas de tratamiento de aguas residuales, informó el regidor con la comisión de Medio Ambiente, y sólo 20 por ciento de ellas funcionaban correctamente.



Destacó que el resto presentaba problemas de falta de abasto y grandes fugas de aguas residuales.



González dijo que el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento debe dar información sobre el tratamiento de aguas negras en el municipio de Veracruz en cuanto le sea solicitado.



“Ya llamaremos a cuentas y veremos los resultados de lo que ha hecho y ya yo estaré en la disposición de decir su ha cumplido o no ha cumplido. Esperamos darle un periodo considerable. Yo creo que en un año ya tendremos resultados fehacientes sobre el cumplimiento o incumplimiento”, respondió el regidor porteño.

