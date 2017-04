Valores, principales para erradicar la violencia: Copam

Nora Lira/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-15-16:02:19 Orizaba Aunque se traigan a todas las autoridades de seguridad, mientras no haya un cambio de valores en la sociedad no se irá la violencia, consideraron pastores del Consejo de Pastores Amigos en el Ministerio (Copam). Aunque se traigan a todas las autoridades de seguridad, mientras no haya un cambio de valores en la sociedad no se irá la violencia, consideraron pastores del Consejo de Pastores Amigos en el Ministerio (Copam).



“Todos esperamos que la autoridad haga su trabajo, como se dice, en el marco de la ley, y como autoridades espirituales contribuimos no sólo a través de la oración, que es muy importante, sino a través de todas las prédicas y asistencias sociales que como Iglesia damos”, refirió Daniel Quiroga Martínez.



El pastor destacó que una autoridad tiene fuerza, y en el caso de Veracruz se busca contener la delincuencia con mucha fuerza, y quizá se detenga, pero el trabajo está en las personas, que es la parte que no se debe pasar por alto.



Agregó que las medidas que se tomen para establecer un orden y hacer que la justicia prevalezca son buenas, pero hay un trabajo que deben hacer tanto las iglesias como la misma sociedad.



“Las autoridades son necesarias para establecer un orden, para hacer que la justicia prevalezca, pero hay un trabajo que tenemos que hacer tanto la sociedad como las iglesias, de recuperar principios, valores, el respeto a la autoridad, a la ley, a las personas, que es lo que nos está faltando”, expuso.



En este punto, consideró que se podrán traer muchos elementos del orden, y a lo mejor lograrán contener la inseguridad, pero en cuanto se retiren regresará la violencia.



Quiroga Martínez agregó que por ello, las alianzas de pastores trabajan no sólo con oraciones, sino con valores en las escuelas, con los niños, con los padres de familia, en tanto que organizaciones civiles hacen lo mismo, y ese es el trabajo más fuerte que se puede hacer.



Señaló que quienes viven en orden, quienes acatan las reglas, difícilmente son tocados por algún tipo de arbitrariedad, por lo que el ciudadano no debe ver a la autoridad con miedo y temor.