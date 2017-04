Prevén mayor afluencia en playas de Jáltipan

Mirna Hernández/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-15-15:59:51 Jáltipan Llegan turistas y bañistas a las áreas de playa con que cuenta el municipio de Jáltipan, esperan mayor afluencia durante este fin de semana.

La Unidad de Protección Civil reportó que se alistó para este sábado y domingo cuando se prevé una mayor afluencia a las áreas de playa con que cuenta el municipio, pues por la Semana Santa mucha gente no salió.



El director de dicho organismo Fernando Mayo Hidalgo dijo que en estos días empezaron a llegar turistas y bañistas a los balnearios naturales con que se cuenta y que se localizan en las áreas de playa de las localidades de Galeras, Ranchoapan y Lomas de Tacamichapan, principalmente, pero también en Ixpuchapan, Sansoles y Malota, que son considerados un gran atractivo turístico.



Refirió que como cada año, ha sido Galeras la playa más visitada, pues diariamente asistente mil personas, permaneciendo la gran mayoría en las palapas o enramadas y otro poco, en las aguas del río Chiquito.



Indicó que sin embargo, se espera una mayor concurrencia este sábado y domingo como cada año, por lo que están preparados para brindar el auxilio a quien lo requiera, en coordinación con Policía Municipal, Tránsito del Estado y demás organismos de auxilio, pero también con pobladores de las diferentes localidades.



Fernando Mayo dijo que además, este viernes apoyaron en los viacrucis realizados por la iglesia San Judas Tadeo de la colonia Agraria, durante la mañana; además del llevado a cabo por la iglesia de la Virgen del Carmen de la colonia las Tinas y la San Francisco del centro, realizados durante la tarde. “Participaron 3 elementos y una camioneta de Protección Civil, 4 elementos y una patrulla de Tránsito del Estado, teniendo saldo blanco, pues no se presentó ningún incidente”, comentó.



El titular de Protección Civil insistió a la población a que haga caso de las recomendaciones dadas, como el cuidar a los niños y menores de edad a la hora de meterse a la playa, no meterse en las áreas restringidas, no conducir en estado de ebriedad, ni meterse a nadar inmediatamente después de haber comido.