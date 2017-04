Dice gobierno de Jáltipan que apoya a la cultura Tweet La directora de cultura Rosy Garduza Lara señaló que el Ayuntamiento ha impulsado la cultura y lo seguirá haciendo, con ello apoyando los diferentes grupos culturales con que se cuenta en el municipio, por lo que refutó los señalamientos hechos por el director del Centro de Documentación, Ricardo Perry Guillén, de que no se apoya tal rubro Jáltipan - 2017-04-15 15:55:21 - Mirna Hernández / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Mirna Hernández/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-15-15:56:15 Jáltipan El actual gobierno municipal que encabeza el alcalde Miguel Bahena ha impulsado la cultura y lo seguirá haciendo, dijo Rosy Garduza, directora del rubro La directora de cultura Rosy Garduza Lara señaló que el Ayuntamiento ha impulsado la cultura y lo seguirá haciendo, con ello apoyando los diferentes grupos culturales con que se cuenta en el municipio, por lo que refutó los señalamientos hechos por el director del Centro de Documentación, Ricardo Perry Guillén, de que no se apoya tal rubro.



Indicó que uno de los principales objetivos que tiene la administración municipal, que encabeza el alcalde Miguel Ángel Bahena Viveros, ha sido precisamente preservar e impulsar las tradiciones y la cultura que caracteriza a la sociedad jaltipaneca.



Mencionó que el Ayuntamiento de Jáltipan siempre se ha preocupado para llevar a cabo un trabajo a favor de quien así lo requieran, principalmente en el área cultural, pues en múltiples ocasiones se les ha respaldado en transportación, hospedaje, comidas, audio, iluminación, entre otras más, para facilitar el impulso a las tradiciones y la cultura.



Enfatizó que el acalde sigue con la firme idea y convicción de seguir respaldando a los diferentes sectores y grupos sociales sin distinción de ideas políticas, puesto que es un gobierno municipal incluyente, por lo que refrendó el compromiso de apoyar este rubro hasta el último día de su administración.



Rosy Garduza dijo que rechaza los señalamientos hechos por el director del Centro de Documentación, Ricardo Perry, en el sentido de que el actual gobierno no apoya a la cultura. “Lo admiro y felicito por su trayectoria, pero con todo respeto le hago saber de manera pública que siempre lo hemos tomado en cuenta de manera muy personal y lo hemos ido a ver en diferentes ocasiones hasta su casa en el centro de documentación y nos hemos puesto a su disposición por indicaciones del alcalde, quien se ha preocupado por impulsar nuestras tradiciones jaltipanecas independientemente de los presupuestos tan limitados dentro del municipio, pero aún le hemos dado la cabida y el respaldo necesario para que usted pueda seguir realizando sus proyectos culturales.



"Entiendo su postura política ajena al de nuestro alcalde sin embargo, puedo asegurar de manera pública que soy la principal interesada y fiel testigo que se le ha hecho entrega de cheques económicos para usted y para sus eventos culturales y también quiero pensar que por su ideología política los eventos que usted organiza en pocas ocasiones hace mención del sello de ayuntamiento es por eso que la población que asiste a sus evento desconocen del trabajo del alcalde", concluyó diciendo.

